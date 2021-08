Čína bude v příštích letech více regulovat značnou část ekonomiky. Buďte opatrní, radí stratég Morgan Stanley

Čína se v příštích letech chystá více regulovat značnou část své ekonomiky. Představila desetibodový plán, který bude platit do roku 2025 a dotkne se národní bezpečnosti, technologií a monopolů v této druhé největší světové ekonomice. Peking s plánem přichází poté, co se už zaměřil na technologický sektor a firmy činné ve vzdělávání, informuje server BBC.

Plán ve středu večer představila čínská státní rada a ústřední výbor komunistické strany. Uvádí se v něm, že přísnější pravidla budou platit v důležitých odvětvích, jako je věda, technologické inovace a vzdělávání. Přehodnotí monopoly a "právní stát související se zahraničím“. Znovu se přezkoumá také fungování digitální ekonomiky včetně internetového finančnictví, velkých dat, cloudu atd.

Oznámení oživilo obavy, že stávající zásahy čínského státu do technologií a soukromých vzdělávacích společností budou v příštích letech pokračovat a ještě zesílí. Na krok Pekingu už dříve zareagovaly akcie mnoha čínských společností obchodovaných ve Spojených státech, Hongkongu i v pevninské Číně, které kvůli strachu investorů letos výrazně klesly.

Pokles čínských technologických akcií na benchmarkových indexech se pravděpodobně nevrátí na úrovně ze začátku roku a valuace budou dále klesat, domnívá se . Čínský akciový trh se pravděpodobně „hluboce změní“, řekl agentuře Bloomberg Jonathan Garner, hlavní stratég této banky pro Asii a rozvíjející se trhy.

"Podíl společností s internetovou platformou na zahraničním trhu pravděpodobně vyvrcholil na začátku tohoto roku na historickém maximu, a to na téměř polovině tržní kapitalizace. Nemyslíme si, že se k tomu vrátíme,“ řekl Garner. "Bude to nejvýznamnější ze všech regulatorních změn, které Čína provedla."

Čínská internetová monstra se uprostřed výprodejů propadla až o 1 bilionu dolarů na domácích i zahraničních trzích. Hang Seng Tech Index odepsal od únorového maxima více než třetinu své hodnoty.

Kombinovaná váha komunikačních služeb a spotřebitelských diskrečních akcií, tedy sektorů, které obsahují internetové giganty, klesla na indexu MSCI China na 51 % z maxima v lednu 58 %, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg. "Dostanete tak index, který má mnohem více společností zabývajících se technologickým hardwarem a hraje v něm čistá energie", dodal Garner.

Co se valuací týče, znamená to pro index MSCI China „střední jednociferný diskont proti průměru rozvíjejících se trhů“, přičemž se bude obchodovat přibližně na 13násobku forwardu PE, uvedl Garner. Podle údajů Bloombergu je v současné době tento benchmark na 14násobku forwardu PE poté, co klesl z maxima v polovině února na necelém 19násobku.

"Naše rada zůstává být opatrní," zakončil Garner.

