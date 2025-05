Lee věří v další růst akcií, pozitivní je i Siegel

Portfolio manažer společnosti Fundstrat Tom Lee na CNBC uvedl, že nejasnosti kolem cel jsou nyní mnohem menší. A „jsou tu věci, na které se lze těšit, jako deregulace a snižování daní.“ Fed pak sice nyní sazby nesnižuje, ale podle investora může v roce 2026 přijít několikero snížení sazeb.



Lee hovořil o tom, že firemní sektor v USA přežil „černou labuť“ a prudký pokles cen akcií. A přitom byl dokonce schopný generovat zisky, které předčily očekávání. Společnosti tedy prošly tímto „zátěžovým testem“ velmi dobře a akcie mohou podle experta růst. Proběhlá korekce také výrazně zahýbala pozicemi a složením portfolií, „sentiment se nyní posouvá k neutrálu.“







Nebude ale akciový trh stále brzdit to, že nějaká výše nových cel zůstane zachována? Lee na to odpověděl, že se nacházíme v „novém světě cel“, ale vyjasňuje se to, jak bude vypadat. A pryč je období toho nejchaotičtějšího přizpůsobování se novým podmínkám. V podstatě nyní existuje nová spotřební daň na nové dovážené zboží, ale to samo o sobě nemusí být důvodem pro další pokles akcií.



K růstu výnosů dlouhodobějších dluhopisů pak Lee řekl, že šéf Fedu může mít pravdu, když tvrdí, že tento pohyb lze vysvětlovat vyšší volatilitou inflace. Tedy ne nutně vyšší inflací či inflačními očekáváními, ale jen tím, že se zvýšila jejich proměnlivost. Pokud by se pak situace na této rovině uklidňovala, dal by se čekat i pokles výnosů.



Jeremy Siegel na CNBC řekl, že se stává stále větším optimistou, přispěl k tomu „Trumpův obrat“. Cla podle něj dospějí do stavu 10/30. To znamená, že na země mimo Čínu budou aplikována cla ve výši 10 %, na Čínu a pár položek, jako je ocel a hliník, pak 30 %. „Cla nejsou pozitivní, bez nich by akcie mohly být o 10 % výš, ale je tu také hodně jiných přínosných věcí,“ uvedl profesor. Podle něj sem patří například Trumpova politika na Blízkém východě.





K inflačním očekáváním a inflaci ekonom řekl, že cla mohou v následujících 12 – 18 měsících zvednout inflaci asi o 1,5 – 2 procentní body, mohou také snížit růst. Ten tak může místo 2 % letos dosáhnout jen 1 %. Siegel pak hovořil o slabším dolaru, který by měl pomáhat ziskovosti společností, které se zaměřují na zahraniční trhy.



Tom Hancock z GMO pak na CNBC hovořil o tom, že jeho společnost stále nakupuje některé velké technologické firmy i přesto, že Nasdaq není vzdálený novým historickým maximům. Zdaleka ale nejde o plošné nákupy a za strategií BMO stojí jednak aktuální vývoj v oblasti umělé inteligence, ale také to, že se hovoří o saúdských investicích do této oblasti. Averze k riziku pak může v některých oblastech přinášet příležitosti k nákupu.









Zdroj: CNBC