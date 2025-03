Morgan Stanley: Uvolnění ESG pravidel by mohlo vlít do obranného sektoru až 119 miliard dolarů

Podle analytiků z by ESG fondy v Evropě mohly podstatně navýšit zastoupení obranného průmyslu, pokud by se stávající omezení zcela odstranila. Fondy registrované podle článku 8 a 9, což jsou dvě hlavní kategorie fondů podle regulace SFDR Evropské unie, které se zaměřují na ESG, by mohly ve finančních tocích přinést do leteckého a obranného sektoru mezi 53 a 119 miliardami dolarů, domnívají se analytici včetně Arushi Agarwal a Rachel Fletcher v pondělním komentáři.

„Potenciální zmírnění vyloučení (těchto sektorů) by se pravděpodobně zaměřilo na konvenční a jaderné zbraně,“ napsaly analytičky. "Úplné uvolnění by mohlo vést k významným tokům."



Správci fondů, kteří prohlašují, že se zaměřují na cíle v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy (ESG), již své držby obranných aktiv navyšují v rámci širšího posunu investičního sentimentu vůči tomuto sektoru. Politici v Evropě tento krok také podporují, když unie reaguje na zhoršující se vztahy s USA a stále agresivnější ruskou válečnou mašinérii.



Průměrná expozice na evropský letecký a obranný sektor ve fondech označených jako článek 8 (zamýšlených na „propagaci“ ESG) a článek 9 (kde je ESG „cílem“) v současnosti podle analytiků odpovídá přibližně 2 % tržní kapitalizace tohoto sektoru. „Upozorňujeme však, že pokud by se měly zásady vyloučení změnit, mohlo by to nějakou dobu trvat,“ napsaly analytičky. „Existence mezinárodních smluv“ a jejich „ratifikace do národní legislativy navíc znamená, že neočekáváme, že se dočkáme úplného zmírnění výjimek,“ uvedly. To platí zejména v případě takzvaných kontroverzních zbraní, které mohou zahrnovat vše od biologických zbraní až po kazetové bomby.



Analytičky zároveň uvedly, že existují „konkrétní“ důkazy o tom, že Evropa podniká kroky k odstranění překážek, které by mohly investičním manažerům bránit v navýšení expozice na obranný průmysl, přičemž uvedly příklady z Německa a Spojeného království. A ve Francii ministr financí Eric Lombard nedávno řekl, že představa, že pravidla ESG zakazují investice do obrany, odráží „nedorozumění“. „Investice do obranného sektoru jsou zodpovědnou investicí, tím spíše, že chrání naši suverenitu a zásady, které zastáváme,“ uvedl minulý týden.

Zdroj: Bloomberg