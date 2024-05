Vypořádání obchodů na amerických burzách od zítřka zrychlí na jediný den

Americké akciové trhy čeká po sedmi letech další velká změna - od úterý se vypořádání burzovních transakcí zkrátí ze dvou dnů na jeden. Americká Komise pro cenné papíry (SEC) související změny schválila loni, teď začínají platit. Regulační orgány doufají, že zkrácení procesu vypořádání transakcí sníží na největších světových trzích riziko a naopak zvýší efektivitu. Očekává se ale, že přechodně se zvýší také výskyt problémů, s nimiž se investoři budou setkávat, upozorňuje agentura Reuters. Aby bylo vyhověno změně pravidel, kterou schválila burzovní komise, musejí mít investoři své transakce vypořádány už následující pracovní den po obchodu, místo dosavadních dvou. Týká se to lidí, kteří na amerických trzích investují do akcií, podnikových a komunálních dluhopisů a některých dalších nástrojů. Sami investoři zpravidla nemusejí dělat nic, transakce se vypořádají automaticky, proces zajišťuje makléřská společnost, u které mají investoři vedený účet.

Na změnu je připraven také přední domácí obchodník s cennými papíry Patria Finance, který stojí i za portálem Patria.cz. "Od 28. 5. 2024 se v souvislosti s nařízením Americké komise pro cenné papíry (SEC) mění doba vypořádání pro obchodování s cennými papíry v USA a Kanadě z T+2 na T+1. Z pohledu Vás, klientů, se nejedná o žádnou zásadní změnu. Cenné papíry, které nakupujete nebo prodáváte, vidíte ve svém portfoliu připsané nebo odepsané okamžitě v momentu realizace obchodu (tzv. trade day T). Na straně Patrie jde ale o následný proces na pozadí, kdy v současné době dochází k vypořádání obchodu (tzv. settlement day S) za dva dny, tj. S=T+2. Nově bude k vypořádání docházet již druhý den, tj. S=T+1. Celosvětovým tržním standardem vypořádání však mimo uvedené trhy zůstává vypořádání T+2. Souběžně od 28. 5. 2024 měníme také vypořádání měnových konverzí na T+1," stojí ve sdělení brokera Patria Finance směrem ke klientům, které naleznou výrazně po vstupu do obchodní platformy.

Ukažme si změnu na příkladech od Patria Finance:

1. Klient nakoupí v den T akcii X na burze v USA nebo Kanadě. V portfoliu klienta bude akcie X zapsána již v den T, v systému Patrie dojde k vypořádání v čase T+1.

2. Klient prodá v den T akcii X na burze v USA nebo Kanadě a za peníze z prodeje ještě ten samý den zadá pokyn k nákupu akcie Y na burze v USA nebo Kanadě. Transakce se v portfoliu klienta projeví již ten samý den, v systémech Patrie dojde k vypořádání v čase T+1.

3. Klient prodá v den T akcii X na burze v USA nebo Kanadě a za peníze z prodeje ještě ten samý den zadá pokyn k nákupu akcie Y na burze mimo USA či Kanadu. Transakce se v portfoliu klienta projeví již ten samý den, v systémech Patrie dojde k vypořádání prodeje v čase T+1 a nákupu v čase T+2.

Do roku 2017 platilo pro tyto transakce časové vypořádání podle vzorce T+3. To znamená, že pokud investor prodal na některém z amerických trhů akcie například v úterý, transakce byla vypořádána v pátek. Před sedmi lety regulační orgány tuto dobu zkrátily, nyní tedy platí pravidlo T+2. Nově bude platit, že při prodeji v úterý bude transakce vypořádána už ve středu, tedy v čase T+1.

Očekává se, že v roce 2027 přistoupí ke zkrácení procesu vypořádání burzovních transakcí také Británie, Evropa takovou změnu rovněž nyní zvažuje. Regulační orgány v USA začaly změnu pravidel pro vypořádání transakcí prosazovat už v roce 2021, kdy reagovaly na vlnu nadšení kolem takzvaných meme stocks. To je označení, které se vžilo pro akcie zpopularizované mezi drobnými investory pomocí sociálních sítí. Jedním z nejznámějších příkladů byly tehdy akcie společnosti GameStop. Výrazný nárůst objemů obchodů zdůraznil potřebu snížit riziko protistrany a zlepšit kapitálovou efektivitu a likviditu při transakcích s cennými papíry.



"Zkrácení cyklu vypořádání pomůže trhům, protože čas jsou peníze a čas je riziko," řekl předseda SEC Gary Gensler. Dodal, že díky změně bude tržní infrastruktura odolnější.



Se zkrácením doby vypořádání se ale pojí i riziko. Makléřské firmy totiž mají méně času na to, aby si připravily dostatek peněz na nákupy akcií pro klienty nebo na případné reverzní transakce, pokud se objeví nesrovnalosti. To ještě může zkomplikovat situace, pokud jde o peníze na úvěr. Riziko selhání vypořádacích procesů tak patrně poroste, alespoň po přechodnou dobu. Zvýšit by se v této souvislosti mohly i transakční náklady, uvádí ke globálnímu dopadu Reuters.



Vypořádání je proces převodu cenných papírů nebo finančních prostředků z jedné strany na druhou po tom, co byl sjednán obchod. Dochází k němu po zúčtování. Proces vypořádání těchto transakcí v USA zajišťuje společnost Depository Trust Company (DTC), což je dceřiná firma společnosti Depository Trust and Clearing Corporation.