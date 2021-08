Majitel TikToku, firma ByteDance, obnovil plán vstupu na burzu

Čínská společnost ByteDance, která je majitelem populární aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok, obnovila plán vstupu na burzu. A to navzdory rostoucímu tlaku čínských regulátorů na technologické podniky. Informoval o tom list Financial Times (FT), který se odvolává na zdroje obeznámené s plány podniku. ByteDance podle zdrojů hodlá uvést své akcie na hongkongskou burzu, buď v letošním čtvrtém čtvrtletí nebo začátkem příštího roku.



Společnost ByteDance v prosinci loňského roku získala nový kapitál v objemu kolem pěti miliard dolarů (108 miliard Kč). Transakce ohodnotila celý podnik zhruba na 180 miliard dolarů (3,9 bilionu Kč).



ByteDance, jejíž aplikace TikTok je velmi populární v západních zemích, letos odložila plán vstupu na některou zahraniční burzu, s největší pravděpodobností americkou, píše Financial Times. Podle jednoho ze zdrojů se firma v posledních měsících zabývala obavami čínských regulátorů ohledně bezpečnosti dat. Úřadům mimo jiné poskytla podrobnosti o tom, jakým způsobem nakládá s osobními údaji uživatelů.



Čínští regulátoři nedávno oznámili nová pravidla, která vyžadují, aby každý podnik s více než milionem uživatelů prošel prověrkou ohledně bezpečnosti dat, než dostane souhlas ke vstupu na zahraničí burzu. Pravidla mají zajistit, aby citlivé údaje o uživatelích nemohli získat zahraniční regulátoři.



Zdroje listu uvedly, že nynější plány společnosti ByteDance na vstup na burzu by se ještě mohly změnit s ohledem na rychlý vývoj regulačních podmínek v čínském technologickém sektoru. Akcie konkurenční společnosti Kuaishou v pátek oslabily téměř o 12 procent, neboť státní média vyzvala k přísnější regulaci on-line videí, upozornil Financial Times.