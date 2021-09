Evropa pokračuje opatrně nahoru, pozornost míří na trh práce i ECB

Po včerejším růstu dnes začaly evropské akciové indexy opatrněji. Své drobné zisky však dopoledne přece jen navýšily a DAX nebo CAC 40 si připisují 0,2 pct. AEX a FTSE 100 se nacházejí aspoň lehce nad nulou. Zatímco poslední data naznačila, že Fed nedostává nové důvody spěchat s útlumem QE, vypadá to, že mezi investory přece jen roste opatrnost před zítřejšími daty. Ta ukáží "oficiální" kondici trhu práce, od níž se pak bude odvíjet hodnocení oživení i přístup k budoucí měnové politice.

Kromě toho se nám jako důležité téma rýsuje rovněž měnová politika v eurozóně. Představitelé ECB začali trh připravovat na úpravy, které by mohly podle nás nastat už v nejbližších měsících. Mělo by zatím jít jen o drobnější záležitosti, tedy zmenšení nákupů v rámci flexibility, kterou umožňuje program PEPP. Spolu s tím se ale rozjede i debata o konci tohoto programu, který má podle prohlášení trvat aspoň do března 2022, ovšem banka ujišťuje o připravenosti ho zvětšit v případě potřeby.

V neposlední řadě zůstávají investoři pozorní ke zprávám z Číny. Slabé ekonomické statistiky dokázali přejít, jako nebezpečí se však stále profiluje utahující se regulace. Menší dopad tentokrát přišel ze strany kritiky firem zaměřených na spolujízdu.

Výnosy dluhopisů dnes zůstávají bez větších změn a eurodolar drží pozice kolem 1,1850. Ropa se ustálila, poté co s její cenou zahýbalo na jedné straně rozhodnutí OPEC+ dál zvyšovat produkci podle plánu a na straně druhé překvapivě vysoký pokles zásob v USA.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:37 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3361 -0.1087 25.3995 25.3318 CZK/USD 21.3870 -0.1424 21.4410 21.3820 HUF/EUR 347.3749 -0.1943 348.3600 347.0300 PLN/EUR 4.5060 -0.0482 4.5151 4.5044

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6533 -2.0683 7.6581 7.6470 JPY/EUR 130.3190 0.0299 130.4480 130.1770 JPY/USD 110.0150 -0.0227 110.0910 109.9300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8594 -0.0454 0.8602 0.8590 CHF/EUR 1.0843 0.0226 1.0850 1.0832 NOK/EUR 10.3026 0.0158 10.3077 10.2807 SEK/EUR 10.1957 -0.0446 10.2114 10.1740 USD/EUR 1.1846 0.0338 1.1852 1.1834

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3535 -0.2436 1.3596 1.3532 CAD/USD 1.2596 -0.1910 1.2622 1.2587