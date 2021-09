Centrální banka centrálních bank otestuje používání digitálních měn

Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) otestuje používání digitálních měn centrálních bank. Experimentu se účastní Austrálie, Malajsie, Singapur a Jihoafrická republika a jeho výsledkem by mohla být efektivnější globální platební platforma, uvedla ve svém sdělení BIS.



Studie nazvaná Projekt Dunbar má za cíl vyvinout prototypy pro skutečnou platformu, která umožní mezinárodní vypořádání v oficiálních digitálních měnách používaných centrálními bankami. Systém by měl umožnit přímé transakce v digitálních měnách centrálních bank, které BIS označuje zkratkou CBDS, a zkrátit jejich čas a náklady.



Centrální banky po celém světě se snaží vypořádat s novými platebními technologiemi, jejichž průkopníky jsou technologické společnosti, včetně například čínské Ant Group. Navíc projekt nazvaný Diem, dříve Libra, vytváří globální platební síť, která by mohla obsluhovat jeho vlastní stablecoin či digitální měny centrálních bank. Stablecoin je označení pro měnu, která je vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy.



Rychlý růst trhu kryptoměn, které se liší od digitálních měn vydávaných centrálními bankami, představuje potenciální hrozbu pro stávající měnové režimy a zvyšuje naléhavost debat o řešení přeshraničních převodů peněz.



Výsledky studie by měly být zveřejněny začátkem příštího roku, uvedla agentura Bloomberg.