USA připravují žalobu proti Google, tentokrát se zaměřují na reklamu

Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje druhou žalobu na technologickou společnost Google kvůli monopolnímu chování. Tentokrát se zaměří na digitální reklamu. Znamená to, že vláda zesiluje tlak v boji proti Googlu, kterého obviňuje ze zneužívání dominantního postavení na trhu. Žaloba by mohla být podána koncem roku, uvedla s odvoláním na informované zdroje agentura Bloomberg.



Prověřování Googlu kvůli tomu, že má kontrolu nad trhem s reklamními technologiemi, začalo už za vlády předchozího prezidenta Donalda Trumpa. Ministerstvo už dříve zažalovalo Google kvůli jeho podnikání ve vyhledávání a tvrdilo, že využívá exkluzivní distribuční dohody s mobilními operátory a výrobci telefonů, aby blokovalo konkurenty. Poté skupina prokurátorů jednotlivých států v čele s Texasem obvinila Google z nezákonného monopolizování trhu s reklamou. Google podle nich uzavřel nezákonnou dohodu s firmou o manipulaci s internetovými aukcemi, při kterých inzerenti a vydavatelé internetových stránek nakupují a prodávají reklamní prostor. Tato dohoda je podle zdroje součástí vyšetřování ministerstva spravedlnosti.



Google popírá, že by měl na trhu reklamních technologií dominantní postavení. Tvrdí, že tento prostor je plný velkých firem jako , a , které soupeří o zakázky. Popírá také, že by manipuloval s aukcemi ve prospěch .



Prezident Joe Biden slíbil zpřísnit postupy proti monopolnímu chování s cílem podpořit konkurenci v ekonomice. Do čela antimonopolního odboru ministerstva spravedlnosti jmenoval kritika Googlu Jonathana Kantera.



Celkově hrubé výnosy Googlu z produktů souvisejících s reklamní technologií loni dosáhly 23 miliard USD (493 miliardy Kč). Google tvrdí, že velkou část těchto výnosů vyplácí vydavatelům internetových stránek.