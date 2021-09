Z šílenství kolem zelených investic by mohla vzniknout bublina. Návrh regulace už je na spadnutí

Rychlé tempo růstu zelených investic a případný vznik bubliny, která by mohla časem praknout. Právě před tím varuje centrální banka centrálních bank. Valuace firem ze sektoru čisté energie jsou podle Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) vysoko a je nutné dále se zabývat tím, jak se zelené investování propisuje na úvěrovém trhu.

Historie ukazuje, že aktiva spojená s hlubokou proměnou ekonomiky a společnosti mohou po prvotní vlně zájmu zažívat výraznou cenovou korekci, uvedla instituce v kvartální zprávě, zveřejněné v pondělí. Jako příklad v ní zmínila akcie železničních společností v 19. stolet nebo podstatně známější dot.com bublinu na cenách akcií internetových firem.

„Vzhledem k velmi rychlému růstu této nové třídy aktiv jsou zde otázky ohledně možností vytváření bublin, dokud nebude možné zajistit na trhu transparentnost,“ domnívají se autoři analýzy, které citovala agentura Bloomberg. „Jsou zde náznaky, že valuace aktiv ESG mohou být napjaté, i když dostupné důkazy přicházejí ze segmentů, které jsou z hlediska finanční stability méně důležité“. Předmětem zájmu tedy nyní je, co se ve světě investic přesně počítá jako udržitelné pro životní prostředí. S tím, jak se popularita tohoto sektoru zvyšuje, by následné chyby mohly být drahé.

Loni trh pro ESG investování překonal 35 bilionů dolarů, což je zhruba třetina celkového globálního objemu.

V Evropě se připravuje regulaci proti takzvanému greenwashingu, tedy „vymývání mozků“ poukazováním na domnělou nebo domnělě přehnanou zelenost investičních produktů. Ještě letos by mohl být zveřejněn návrh této napjatě očekávané regulace. Podle Patrika Karlssona, vysoce postaveného úředníka z úřadu ESMA, který dokument pomohl dokončit, by draft opatření s názvem Regulatory Technical Standards (RTS) mohl být zveřejněn koncem tohoto nebo počátkem příštího měsíce. RTS by měla odvětví poskytnout podrobnější pohled na nové požadavky týkající se klasifikace, a specifika rozlišení více a méně zelených produktů.

„Důležité bude nejenom vyhodnotit výhody financování přechodu na nízkouhlíkový svět, ale také identifikovat a řídit finanční rizika, která by mohla vyvstávat ze změny v investorských portfoliích," uvedli autoři studie BIS. Zvláštní pozornosti by se prý mělo dostat těm držitelům a expozicím, kde se obchodovalo s pákou a které mohou spočívat v méně transparentních segmentech finančního systému.

Podozření z greenwashingu mezitím čelí DWS, což je divize správy aktiv německé banky . Ta jej zuřivě odmítá a čeká na to, jak Spojené státy a Německo vyšetřování rozlousknou.

Správce fondů ale podle Bloombergu nyní čeká podstatně tvrdí regulatorní prostředí.

Zdroje: Bloomberg