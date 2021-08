Divizi Deutsche Bank potápějí spekulace o greenwashingu. Promluvila bývalá ředitelka pro udržitelnost

No co, vždyť si z toho dělají srandu i vrabci támhle na náměstí. Jsou to naprosté blbosti. Asi jako elektroauta. Jak to chce někdo pořádně počítat? To si má jako zajít k věštkyni? Nebo si zaplatit těžké prachy na nějaké studie, které stejně nikam nevedou? Je to naprosto nevědecký přístup k problému. Neověřitelné. Je to dogma. Tak asi si zajít pro radu do kostela nebo mešity.

Ten, který tančí s papoušky