Skupina ČSOB za tři čtvrtletí 2024: Velký růst hypoték a investic i okamžitá pomoc při povodních

Skupina ČSOB v prvních devíti měsících letošního roku pokračovala v růstu v řadě klíčových oblastí. Objem spravovaných investic meziročně vzrostl takřka pětinovým tempem a objem hypotečních úvěrů stoupl o šest procent. Počet aktivních klientů se rozrostl o 77 tisíc. Čistý zisk skupiny činil 13,6 miliardy Kč. Skupina ČSOB se aktivně zapojila do pomoci postiženým zářijovými povodněmi a celkem posílá z charitativní sbírky a programu na pomoc regionům 45 milionů korun.



„Vytrvale podporujeme investiční aktivitu našich klientů. Mám radost, že lidé navyšují prostředky v podílových a penzijních fondech a využívají výhod dlouhodobého investování k vytváření bohatství a zdrojů na stáří. Stejně tak je výborné, že naši klienti více investují do nemovitostí na bydlení. Financováním a dalšími službami pomáháme firmám k růstu a potřebné transformaci české ekonomiky na technologicky vyspělejší a udržitelnější,“ shrnuje generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek.

Hospodářské výsledky za devět měsíců 2024 v bodech:





· Čistý zisk činil 13,6 mld. Kč (meziročně vyšší o 2 %).

· Celkový objem úvěrů dosáhl 964 mld. Kč (meziročně vyšší o 6 %).

· Objem úvěrů podnikatelům vzrost na 386 mld. Kč (meziročně vyšší o 9 %).

· Objem úvěrů na bydlení vzrostl na 533 mld. Kč (meziročně o 3 %).

· Objem celkových klientských vkladů činil 1 275 mld. Kč (meziročně nižší o 1 %). Vklady celkem poklesly na 1 424 mld. Kč (meziročně o 5 %).

· Objem aktiv pod správou vzrostl na 404 mld. Kč (meziročně o 19 %).

· Provozní výnosy vzrostly na 32,9 mld. Kč (meziročně o 7 %).

· Provozní náklady bez bankovních daní činily 16,3 mld. Kč (meziroční zvýšení o 5 %).

· Počet aktivních klientů stoupl meziročně o 77 tisíc.

· Kapitálová pozice je silná a likvidita vynikající. Kapitálový poměr Tier 1 činil 20,1 %.

· Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci září 1,4 %.



Novinky ze skupiny ČSOB

· Skupina ČSOB odměňuje aktivní klienty (např. bonusová sazba na spořícím účtu, nižší úroky u hypoték, bonus na stavební a penzijní připojištění a výhodnější pojistné podmínky).

· Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart stoupl na 1,4 milionu.

· Skupina ČSOB se stala novým partnerem Úřadu práce ČR, společným cílem je zefektivnit český pracovní trh.

· ČSOB uzavřela partnerství se startupem Ownest, který pomáhá klientům bez dostatečných prostředků k financování bydlení.

· Počet osob proškolených od ČSOB a Policie ČR v oblasti kyberbezpečnosti překročil 750 tisíc.

· ČSOB za letošních devět měsíců uchránila klientům před kyberzločinci 3,4 miliardy Kč, přičemž za celý loňský rok to bylo 3,2 miliardy Kč.





Pomoc postiženým ničivými povodněmi

V září postihly Českou republiku rozsáhlé a ničivé povodně, nejvíce kraje Moravskoslezský, Olomoucký a Jihočeský. „Ihned jsme se zapojili do pomoci poškozeným. Vyhlásili jsme veřejnou sbírku SOS Povodně, v níž jsme zdvojnásobili dary veřejnosti o 20 milionů Kč, a rozšířili jsme program ČSOB pomáhá regionům o grantovou výzvu Povodně 2024 s příspěvkem 5 milionů Kč. Celkem tedy ČSOB posílá do postižených oblastí 45 milionů Kč. ČSOB Pojišťovna vyslala do zasažených míst mobilní týmy, vyplácela zálohy na pojistná plnění a ve zrychleném režimu likvidovala pojistné události. Klientům v nouzi jsme nabídli odklady splátek hypoték, úvěrů a půjček. Všem zaměstnancům děkuji za enormní úsilí a nasazení, které pomohlo zmírnit utrpení zasažených řáděním vodního živlu,“ uvádí generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek. Celkový objem povodňových škod ČSOB Pojišťovna odhaduje na 1,75 miliardy Kč a počet pojistných událostí činí zhruba 8,5 tisíc. ČSOB Pojišťovna vyřešila 70 procent pojistných událostí už do jednoho měsíce po povodních.

Investice narostly bezmála o pětinu





Celkový objem spravovaných aktiv meziročně narostl o 19 procent a majetek v podílových fondech o 27 procent. Objem fondu ČSOB Bohatství překročil hranici 50 miliard korun a udržel si prvenství největšího smíšeného fondu na českém trhu s průměrným ročním výnosem 5,18 procenta za posledních pět let. Nové prodeje investic do odpovědných fondů meziročně vzrostly o více než 70 % na 18,6 miliardy korun. Investiční služba ČSOB Drobné, jejíž uživatelé investují při každé platbě kartou, má přes 200 tisíc klientů. ČSOB Penzijní společnost uzavřela od ledna do konce září více než 57 tisíc nových smluv. Z Transformovaného fondu do Doplňkového penzijního spoření přešlo meziročně o 57 procent klientů více ve stejném období. Svůj měsíční příspěvek letos navýšilo už téměř tři krát více klientů než loni, k čemuž je motivovala novela zákona platná od letošního července, která změnila strukturu státních příspěvků.

Využívání aplikací láme rekordy

Mobilní bankovnictví ČSOB Smart aktivně používá 1,4 milionu klientů, což je meziročně o 14 procent více. Počet transakcí v mobilním bankovnictví byl ve třetím čtvrtletí 18,6 milionu, což představovalo meziroční nárůst o 33 procent. Služby virtuální asistentky Kate využilo v prvních třech čtvrtletích už přes jeden milion klientů. Kate za letošních devět měsíců vyřešila přes 5 milionů servisních a prodejních požadavků, což bylo meziročně o 130 procent více.

„Virtuální asistentka Kate zjednodušuje život klientům tím, že přesně reaguje na jejich dotazy a konkrétní problémy. Každý z nás se může dostat do situace, kdy potřebuje od své banky pomoc i mimo běžnou pracovní dobu, ať už v noci, o víkendech, nebo během svátků,” vysvětluje výhody Aleš Blažek.

ČSOB odměňuje klienty, kteří si ji zvolí jako hlavní banku pro své finanční potřeby. Klienti, kteří aktivně využívají účet a platí kartou, získávají výhody v podobě bonusové sazby na spořicím účtu a na pravidelné investování, slevu z úrokové sazby hypotéky, bonus na nové stavební spoření a na nové penzijní spoření, pojištění rizik na internetu až na šest měsíců zdarma a různé další slevy na životní pojištění a autopojištění. Dalším programem odměn jsou digitální mince Kate Coiny poskytované jen v aplikaci ČSOB Smart. Například v případě sjednání služby ČSOB Drobné lze aktuálně získat 300 Kate Coinů, které je možné obratem investovat. Věrnostní program Kate Coin se postupně rozšiřuje.

Přes 750 tisíc proškolených v kyberbezpečnosti



V posledních letech se ČSOB s Policií ČR intenzivně zaměřuje na zvyšování kybernetické gramotnosti a bezpečnosti klientů. Vzdělávacích programů a seminářů, prezentací na veřejných akcích a kampaní pro širokou veřejnost se zúčastnilo už přes 750 tisíc osob. Vedle toho ČSOB i za pomoci umělé inteligence uchránila klientům před kyberzločinci Volači a Klikači za devět měsíců 3,4 miliardy Kč, přičemž za celý loňský rok to bylo 3,2 miliardy Kč.

„Společným cílem ČSOB a Policie ČR je vzdělat v oblasti kybernetické bezpečnosti jeden milion lidí. Naše aktivity nadále pokračují a v dohledné době seznámíme veřejnost se speciální televizním edukačním pořadem. Kybernetické útoky jsou stále častější a nebezpečnější, Volači a Klikači se bohužel neštítí ničeho a opakovaně přicházejí s falešnými nabídkami výhodných investic, loterií nebo slev. Proto nabádáme k maximální obezřetnosti a vybízíme ke sledování novinek z kyberbezpečnosti na našem webu,“ říká Aleš Blažek.

Prudký růst zájmu o hypotéky

ČSOB poskytla ve třetím čtvrtletí nové hypotéky za 17,2 miliardy korun, což představovalo meziročně o 63 procent více. Poptávku motivoval postupný pokles průměrných úrokových sazeb, odložená poptávka a obnovené zdražování na trhu nemovitostí. Přibližně 11 procent hypoték bylo podepsáno elektronicky. Jedna ze tří nově uzavřených hypoték v ČSOB Hypoteční bance je určena na financování nízkoenergetických domů a bytů. Silnou skupinou klientů jsou mladí do 36 let, kteří uzavřeli v prvních devíti měsících 54 procent všech hypoték. Objem úvěrů na bydlení se v prvních třech čtvrtletích zvýšil meziročně o tři procenta na 533 miliard korun.

Odborníci ČSOB Stavební spořitelny letos od začátku března do konce září už pomohli takřka 6 300 lidem zorientovat se v možnostech, které nabízí dotační program Nová zelená úsporám a speciální zvýhodněné úvěry ze stavebního spoření. Výrazný zájem je o jeho dotační titul „Oprav dům po babičce”, na jehož dofinancování můžou klienti ČSOB Stavební spořitelny získat mimořádně výhodnou roční úrokovou sazbu tři procenta. Půjčka ze stavebního spoření řeší financování energeticky úsporných opatření při modernizacích domů určených k trvalému bydlení, a to bez zástavy nemovitosti.

Zvyšující se zájem o dotační poradenství ukazuje i 23 tisíc unikátních návštěvníků speciálního online Průvodce úspornou rekonstrukcí (Rekalkula), který je dostupný na webu uspornebydleni.csob.cz a umožňuje klientům získat prvotní představu o tom, kolik bude stát plánovaná rekonstrukce a na jakou dotaci mají nárok.

Úvěry firmám stále rostou



Objem úvěrů pro korporace, firmy a podnikatele se v prvních devíti měsících zvedl o devět procent na 386 miliardy Kč. K hlavním účelům financování nyní patří úsporná energetická řešení, obnovitelné zdroje a udržitelnost.

Všechny právnické osoby a podnikatelé si mohou v ČSOB založit účet rychle a jednoduše online. Přes internet lze nyní otevírat účty firemní, podnikatelské, pro bytové domy i neziskové organizace. Vedle toho ČSOB jako první na trhu propojila běžný účet pro živnostníky s praktickým pojištěním. Klientům z řad OSVČ využívajícím Podnikatelský účet bezplatně nabízí jedno ze tří pojištění pokrývajících rizika spojená s podnikatelskou činností.