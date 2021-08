Je třeba změnit ETF strategii, jinak se připravte na "přechodový" šok, varuje norský investor

Toto je osvícený komentář do Frakul. Nadčasový. /// Momentálně řeším dilema správné rady: vnuk čerstvá ambiciozní krev se mě zeptal, co zanechá v soušasném světě zhoubnější uhlíkovou stopu. Jestli nadále provozovat 18 let staré auto se spotřebou 5l a nájezdem 1000km do dalšího tankování co provozuji já, anebo je uhlíkově přijatelnější (v dnešní přísně tendencionalistické fiskálně determinované společnosti) kupovat každé 3 roky nový vůz jak to dělává on. Odpověděl jsem, že svou pravdu musí načerpat on sám svými dlouholetými zkušenostmi z praxe. Věřili byste, že mě poslal do řiti? Tak řeším dilema, zda ho neposlat tamtéž. /// Klimatická krize jako největší tržní selhání? Norové zažívají již aspoň 20 let komunizmus, co jiného na takový názor říct. Snad jen že potřebuje autor svou buňku zviditelnit? Řekl bych že zviditelnit, když mají obecně celý národ nyní grandiozní problém svá fosilní aktiva syslená 30 let přerotovat na zelená - za roky tři je politicky pozdě.

Mudr.c