Odvrácená strana „udržitelného“ investování

CNBC si všímá článku na Wall Street Journal, podle kterého se některé neúspěšné fondy začaly nálepkovat jako fondy zelené, aby přilákaly nové klienty. O tomto tématu a o ESG investování celkově hovořil na CNBC Shane Shifflett z WSJ.



CNBC prezentovala následující graf s počtem fondů, které sáhly k zelenému rebrandingu a nyní se prohlašují za investory, kteří berou do úvahy ESG kritéria.



Zdroj: Youtube



Shifflett psal o tom, že mnoho fondů se stalo zelenými, ale pouze svým názvem. Na CNBC uvedl, že řada fondů po deklarované změně své strategie změnila i strukturu svých portfolií. Některé z nich ovšem dál drží třeba ropné společnosti, které jsou z hlediska ESG „kontroverzní“. Nemůže to ale být tím, že takové fondy provádí změnu postupně a potřebují čas na to, aby změnily svá portfolia?



Novinář odpověděl, že na základě rozhovorů s investičními manažery se domnívá, že čas by tu neměl být velkým problémem. Spousta fondů totiž dokázala změnit strukturu portfolia během několika měsíců poté, co se vydala ESG směrem. Je tu ale širší otázka týkající se toho, co to vlastně ESG investování je. V principu by mělo brát zřetel na to, jak se dané společnosti chovají k životnímu prostředí (E), ke společnosti (S) a jak jsou celkově vedeny (G). Investoři ale mohou mít ohledně těchto tří skupin různé priority. A samozřejmě i u ESG fondů hraje významnou roli to, jakou návratnost mu jeho aktiva přinášejí.



Investoři, kterým skutečně záleží na ESG, by tak podle novináře měli vždy sledovat, co vlastně fondy ve svých portfoliích drží, a nespoléhat se jen na to, co fondy o sobě tvrdí. Jejich deklarovaná strategie a filozofie je navíc často jen velmi vágní. Některé se mohou například řídit různým hodnocením ESG kritérií od třetích stran, ale také se mohou kdykoliv odchýlit od toho, jaké skóre bylo nějaké společnosti přiřknuto.



Vyšší ESG skóre mívají často technologické společnosti. ESG fondy tak obvykle drží tyto akcie, což jim pomáhá v době, kdy ceny technologických titulů rostou. Tento efekt může vysvětlit, proč si řada ESG fondů vede v posledních letech tak dobře. Drží totiž akcie firem jako či Google, které samozřejmě generují méně uhlíkových emisí než firmy, jako je .



Tématu ESG investování se před časem na svém blogu věnoval i Phil Bak a John Cochrane. Poukázali na tři fondy s následující strukturou aktiv:





Zatímco struktura portfolia je ve všech případech hodně podobná, jeden fond je zaměřen na celý index S&P 500, a to s minimálními poplatky, zatímco další dva sloupce ukazují portfolia fondů deklarovaných jako udržitelné a ESG (iShares ESG Aware MSCI USA ETF a U.S. Carbon Transition Readiness ETF) a s poplatky na mnohem vyšší úrovni.



Zdroj: CNBC, , The Youtube