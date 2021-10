Bitcoin a spotřeba energie

Bitcoin využívá kvůli své těžbě hodně elektrické energie. Na jednu stranu to brání prudkému růstu jeho množství v oběhu, na druhé straně je právě energetická náročnost. Poukazuje na to ekonom Tim Taylor, a to v souvislosti s novou studií, která se zaměřuje právě na tuto stránku kryptoměny.



Analisa R. Bala ve studii „Cleaning up Crypto“ zveřejněné v září ve Finance & Development mimo jiné píše, že „jedna bitcoinová transakce může znamenat stejné množství uhlíkových emisí jako 1,8 milionu nákupů provedených přes Visu“. Odhad spotřeby energie je ale v podobných případech složitý a to samé samozřejmě platí u emisí. I proto, že musíme učinit předpoklady ohledně energetického mixu, který je při výrobě elektrické energie používán. Následující graf ukazuje jeden z odhadů celkové spotřeby elektřiny bitcoinem. Červená křivka konkrétně ukazuje základní odhad, růžová plocha rozpětí odhadů. A srovnat je můžeme se spotřebou elektřiny ve vybraných zemích:







Podle červené křivky by tedy nyní bitcoin spotřebovával více elektrické energie než Nový Zéland či třeba Dánsko. Pokud by byl relevantní horní odhad, pak před pandemií by spotřebovával více než Francie, o zemích jako Mexiko nebo Ukrajina nemluvě.



Ohledně dopadu na životní prostředí Bala píše, že v Číně se nacházelo více než 65 % světové těžby, v létě tu za tímto účelem byla používána i elektřina vyráběná ve vodních elektrárnách, ale celkově dominovaly elektrárny uhelné. Nebo byly těžaři využívány vlastní agregáty používající naftu či topné oleje. Nyní čínská vláda tvrdě postupuje proti těžbě bitcoinu a řada těžařů se tak přesouvá do zemí jako Írán nebo Kazachstán, kde je elektřina generována téměř výhradně z fosilních paliv.



Taylor k tomu všemu dodává, že „existují technické alternativy, který by mohly umožnit bitcoinu a dalším kryptoměnám existenci s nižší spotřebou elektrické energie“. Bala ale každopádně konstatuje, že „bitcoin je do značné míry kryptoměnou s největším problémem spotřeby energií“. Taylor podle svých slov nevidí žádnou známku toho, že by zde byla nějaká ochota změnit fungování této kryptoměny tak, aby se na tom něco změnilo.



Zdroj: The Conversable Economist