Colt CZ kupuje firmu Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesie

Colt CZ kupuje firmu Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesie

29.08.2025 9:00
Autor: ČTK

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylých 49 procent získá Colt CZ za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu. Celková cena transakce bude činit 22 miliard korun, uvedla dnes zbrojovka v tiskové zprávě. Colt CZ zároveň oznámil, že se dohodl na koupi energetické divize Synthesie za 1,4 miliardy . Majitelem Synthesie je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.

Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci a byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.

Synthesia je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe. Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.

"Akvizice SNC zapadá do naší strategie rozšiřování aktivit skupiny o oblasti středně a velkorážové munice a zároveň posiluje naši pozici v naprosto klíčovém prvku našeho dodavatelského řetězce. Hodláme pokračovat v další vertikální integraci výroby střeliva a munice," uvedl předseda představenstva Colt CZ Jan Drahota.

Pardubická chemička Synthesia je v současné době rozdělená do čtyř obchodních jednotek. Kromě firmy Synthesia Nitrocellulose je to energetická divize, podnik vyrábějící pigmenty a barviva a firma zabývající se organickou chemií, například výrobou vitaminu D2 nebo účinných látek pro herbicidy.

Divize energetiky chemičky Synthesia zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví. Colt CZ za ni zaplatí formou nových kmenových akcií. "Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51procentního akciového podílu, přičemž zbývajících 49 procent Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu," uvedla zbrojovka v tiskové zprávě.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává přibližně 4000 lidí. Od roku 2020 je skupina kótovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

Kaprain je česká investiční skupina, kterou Karel Pražák založil v roce 2013. Soustředí se na šest základních oblastí: průmysl, nemovitosti, sport a zábava, finance, retail a média. V současnosti má přes 6000 zaměstnanců, obhospodařuje majetek v hodnotě přes 50 miliard korun. Průmyslová divize skupiny Kaprain se soustředí především na chemický průmysl. Tvoří ji ústecká Spolchemie, pardubická Synthesia, slovenský Fortischem a gumárenské závody Rubena a Trelleborg Bohemia.

V minulých dnech se Kaprain také stal většinovým vlastníkem fotbalových Pardubic, v klubu získal přibližně sedmdesátiprocentní podíl od většiny akcionářů klubu. Skupina vlastní také hokejovou Spartu Praha a v minulých měsících byla jedním ze zájemců o fotbalovou Sigmu Olomouc. Hanácký klub ale nakonec převzala společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu


