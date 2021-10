Víkendář: Giancarlo o budoucnosti kryptoměn

Chris Giancarlo stál v čele americké CFTC, Komise pro termínové obchody s komoditami, a na Yahoo Finance hovořil o svém pohledu na další vývoj kolem kryptoměn. Nejvýznamnějším tématem tu podle něj je regulace včetně celkové veřejné politiky týkající se těchto aktiv. Vznik kryptoměn je přitom podle experta významným mezigeneračním zlomem, který mimo jiné změní podstatu finančního světa.



Giancarlo poukázal na to, jak internet změnil spoustu odvětví, a nyní jsou podle něj na řadě finance. Regulace a veřejná politika zaměřená na finanční svět přitom mají své základy někde ve třicátých letech minulého století. S tím, jak přichází finanční inovace, jsou tyto principy různě modifikovány, kryptoměny ale představují hlubokou fundamentální změnu a je tak nutno přemýšlet, zda stále stačí změny stávajícího systému, nebo je třeba víc.



Expert míní, že současný finanční systém je sice odolný, ale zároveň pomalý, drahý a řada lidí nedosáhne na finanční služby v jejich současné podobě. Z hlediska regulace by americký Kongres měl podle experta přijmout taková pravidla, která na jednu stranu podpořila rozvoj nových technologií a používání kryptoměn, na straně druhé je ale nutno chránit investory, kteří se na tato aktiva zaměřují.



Potřebují Spojené státy digitální měnu centrální banky, na které pracuje třeba Čína a některé další země? Giancarlo míní, že mezinárodní vývoj v této oblasti připomíná dobu, kdy spolu závodily Spojené státy a Rusko o to, kdo bude první ve vesmíru. Pro USA tak sice není důležité, zda přijdou s vlastní kryptoměnou tento rok či za pár let, nicméně by podle experta měly stát v čele vývoje takového aktiva.



Giancarlo dále zmínil, že Spojené státy mívaly moderní fyzickou infrastrukturu včetně mostů, silnic a železnic. Její kvalita ale nyní zaostává a země by neměla zaostávat i na poli digitální infrastruktury. Čína se přitom již snaží o vytvoření plně digitalizované a propojené ekonomiky, kde bude digitální měna hrát klíčovou roli. Taková ekonomika bude podle experta čelit nižším nákladům, bude fungovat efektivněji a uvažovat by o ní měly i Spojené státy.



Odborník na závěr uvedl, že bitcoin nepovažuje ani tak za budoucí nástroj pro vypořádání transakcí, jako za aktivum, které může sloužit jako pojištění proti zneužití tradičních měn a proti vysoké inflaci. Ohledně možnosti, že bitcoin a další kryptoměny by mohly vést k destabilizaci finančního systému a krizím, pak Giancarlo uvedl, že on sám pevně věří v regulaci a ke kryptoměnám bychom měli přistupovat stejně jako k internetu. Ten lidi podle něj v počátečních fázích jeho rozvoje také nedusili, ale snažili se podpořit jeho rozvoj. A to správně nastavenou regulací.



Zdroj: Yahoo Finance