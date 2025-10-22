Propast mezi množstvím energie a AI se za našeho života neuzavře, soudí šéf strategie udržitelnosti v Apollo

Množství energie potřebné k zásobování datových center, na kterých běží umělá inteligence, je tak obrovské, že uspokojení této potřeby si může vyžádat delší čas, než je jeden celý lidský život. Tvrdí to alespoň jeden z vedoucích pracovníků v americkém správci aktiv Apollo Global Management, který investuje primárně do alternativních aktiv.
„Propast mezi tím, co umělá inteligence vyžaduje, a tím, co máme všude ve světě v síti, pokud jde o výrobu energie a její přenos, je obrovská a za našeho života nezmizí,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Dave Stangis, který v posledních čtyřech letech vedl a rozvíjel strategii udržitelnosti v Apollo a nyní se na sklonku důchodového věku přesunul na pozici seniorního poradce.
Podle něj to znamená jediné, a sice že investoři do obnovitelných zdrojů energie musí akceptovat, že samotné obnovitelné zdroje k pohonu věku umělé inteligence nevystačí.
Jeho komentáře podtrhuji nový přístup napříč finančním sektorem, kde se ekonomika energetické transformace – konceptu reprezentujícím přechod k nízkouhlíkové budoucnosti – začíná prolínat s ekonomikou bezprecedentního nárůstu dodávek.
V srpnu Apollo uvedla, že se dohodla na koupi většinového podílu ve společnosti Stream Data Centers, což je první akvizice tohoto druhu společnosti v závodě o využití rostoucí poptávky po digitální infrastruktuře. Ačkoliv je podle Stangise důležité si uvědomit, že k uspokojení poptávky datových center je zapotřebí více energie z různých zdrojů než pouze úzké zaměření na obnovitelné zdroje, tak sázka na čistou energii a dekarbonizační technologie Apollo stále považuje za lukrativní strategii.
Firma se již od roku 2022 zavázala k investicím do energetické transformace, infrastruktury a udržitelnosti ve výši přibližně 60 miliard dolarů, což je více než polovina jejího 100miliardového cíle do roku 2030. „Jsem velkým zastáncem transformace a hledám investiční příležitosti v oblasti průmyslové dekarbonizace, obnovitelných zdrojů energie a všeho, co se týká skladování a sítě,“ přiznal Stangis.
Investice do obnovitelných zdrojů energie v USA momentálně komplikuje politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zelenou energii očerňuje. Například jeho nedávné útoky proti větrné energii citelně narušily obchodní plány dánské společnosti Orsted. Z nízkouhlíkových zdrojů energie Trumpova administrativa upřednostňuje jadernou a geotermální energii.
Desítky bilionů dolarů příležitostí
„Z politického hlediska jsou dnes některé technologie oblíbenější než před pár lety a jiné jsou naopak oblíbené méně. Stále však vidíme desítky bilionů dolarů příležitostí – to se nezměnilo a pořád to jen roste,“ míní Stangis.
Podobně na to nahlíží i další správci globálních aktiv, kteří navzdory postoji Trumpa stále vidí důvody k investování do zelené transformace. Například popsal nízkouhlíkovou transformaci jako „mega sílu“, zatímco Brookfield Asset Management, Blackstone a TPG patří mezi alternativní správce aktiv, kteří získali finanční prostředky v řádu miliard dolarů na investice do tohoto odvětví.
Stangis dodal, že přechod na nízkouhlíkové zdroje energie již probíhá a nelze jej zastavit. Masivní úsilí o podporu rozvoje umělé inteligence však znamená, že svět prostě potřebuje více energie, přičemž klíčovými faktory úspěchu jsou kapacity pro skladování, přenos a distribuci.
„Nutnost přírůstku energie je fakt. A myslím si, že energetická transformace je rovněž nepopiratelná,“ uzavřel.