Salvador drží 400 bitcoinů. Dnes se tam stávají oficiální měnou, vedle dolaru

Středoamerický Salvador se dnes stává první zemí, kde se bude oficiálně platit nejznámější kryptoměnou bitcoin. Prezident Nayib Bukele představil plán zavedení bitcoinu v červnu a jeho vláda opatření prezentuje jako způsob, jak podpořit tvorbu pracovních míst a hospodářský rozvoj snížením závislosti na americkém dolaru. Ten se v zemi používá od roku 2001. Podle průzkumu se ale většina obyvatel domnívá, že z bitcoinu budou těžit hlavně bohaté vrstvy, zahraniční investoři a vláda. Bukele den před zavedením bitcoinů jako oficiální národní měny oznámil, že země jich drží 400.



Populisticky orientovaný prezident tvrdí, že občané budou moci prostřednictvím bitcoinu nakupovat, platit daně i kupovat půdu. Stoupenci změny tvrdí, že se sníží náklady na posílání a přijímání remitencí, tedy peněz, které posílají domů Salvadorci pracující v zahraničí. Jejich výše loni dosáhla téměř šest miliard dolarů (přes 128 miliard Kč), což představuje asi čtvrtinu hrubého domácího produktu (HDP) země.



Kritici varují, že uspěchané zavedení bitcoinu pocítí chudí obyvatelé, pokud by cena kryptoměny klesla. Odpůrci počítají i se zvýšením nákladů bank i pojišťoven. Připomínají také, že decentralizovaný systém bitcoinu otevře dveře anonymním a nezákonným transakcím, jako je praní špinavých peněz. Výkyvy kurzu této kryptoměny se podle nich mohou neblaze odrazit na hospodářské stabilitě.



Koncem července agentura Investors Service snížila úvěrový rating Salvadoru ještě hlouběji do spekulativního pásma, zčásti právě kvůli chystanému přijetí bitcoinu. Salvador nyní jedná s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o programu finanční pomoci za 1,3 miliardy dolarů (27,8 miliardy Kč). Podle informovaných zdrojů ale s fondem zavedení bitcoinu nekonzultoval. Také MMF varuje před destabilizací cen a ohrožením finančního systému.



Bukeleho vláda zavádí digitální peněženku nazvanou "Chivo", což je slangový výraz, jimž Salvadorci označují to, co považují za skvělé, bezvadné. Každý uživatel na začátek dostane 30 dolarů v bitcoinech. Kryptoměnu si obyvatelé budou moci směnit v síti bankomatů Chivo. Poplatky s tím spojené má pokrýt stát.



Cena bitcoinu se za posledních zhruba šest týdnů po rychlém propadu opět zvyšuje. Od 20. července, kdy stál bitcoin méně než 30.000 dolarů, si do pondělí připsal více než 70 procent a dostal se nad 51.000 USD. Cena kryptoměny je ale velmi nestabilní a může rychle klesnout pouze na základě zpráv či spekulací na sociálních sítích.

