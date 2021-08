Richards o zrychleném ekonomickém cyklu, kryptoměnách a investicích v Číně

O zrychleném ekonomickém cyklu hovořila na Bloomberg Markets ředitelka Fidelity International Anne Richards. Toto zrychlení odráží jednak to, jak rychle se ekonomika propadla, a na druhou stranu intenzivní monetární a fiskální stimulaci, která pomáhá rychlému zotavení. Tato rychlost dění pak může znamenat, že i vývoj na trzích bude rozdílný od toho, na co jsme byli během předchozích cyklů zvyklí.



Rychle se měnící podmínky podle ředitelky ztěžují nastavení ekonomické politiky. Fed během propadu ekonomiky zvýšil nabídku likvidity a eliminoval tak obavy z jejího nedostatku. Nyní centrální banka zvažuje, jak tuto nabídku omezovat. Richards míní, že rizikem je spíše opožděné stažení, než stažení příliš rychlé. K tomu ale zopakovala, že v současné situaci je složité najít tu správnou cestu.

Pandemie podle ředitelky výrazně urychlila technologické změny, což se projevuje i na kryptoměnách a posunu do „virtuálního světa“. Centrální banky tak ani nemají čas na to, aby přišly s nějakou vlastní dokonalou kryptoměnou, protože „svět se mění příliš rychle“. Je přitom otázkou, zda by taková kryptoměna byla skutečně přínosem. A pokud ano, jak by měla vypadat, protože se mimo jiné bude promítat i do dalšího fungování bankovního a finančního systému.



Richards pokračovala s tím, že Fidelity nyní klientům nabízí ve vztahu ke kryptoměnám některé služby, celkově ale v této oblasti postupuje opatrně a modeluje to, jaký dopad mají tato aktiva na investiční portfolia a podobně. To znamená, že firma například zkoumá, jak se kryptoměny chovají relativně ke zlatu. Celkově jsme pak podle ředitelky v počáteční fázi, kdy se běžní investoři teprve začínají zajímat o kryptoměny jako o investiční aktivum. Něco o tom, jak tento zájem může vypadat, ukazuje následující graf se srovnáním vývoje bitcoinového indexu a indexu takzvaných meme akcií. Jak na Twitteru komentuje The Daily Shot: Investoři rotují mezi těmito dvěma typy aktiv.







Richards na závěr odpovídala na dotaz týkající se Číny a jejího tvrdšího postupu směrem k sektorům, jako je zdravotní péče či technologie. Ředitelka míní, že Čína se nachází ve fázi, kdy se snaží, aby její celkový regulační rámec „dával smysl“. Což je proces, který může přinášet chyby, ale celkově by nakonec měl být pro podnikatelský sektor přínosný. K tomu ředitelka dodala, že její firma je v Číně aktivní již roky a pokud se snaží reflektovat pohled regulátora a jeho cíle, jde o „produktivní vztah“.



Zdroj: Bloomberg Markets