Indexům škodí vysoká inflace, Rivian zažil první obchodní den

Americké akciové trhy dnes zakolísaly směrem dolů, kam je poslala data o spotřebitelských cenách. Nejširší index S&P 500 odepsal 0,8 %. Technologický Nasdaq na tom byl ještě o něco hůře, když ztratil 1,7 %. Říjnové spotřebitelské ceny vzrostly o 6,2 %, což je nejvyšší číslo od listopadu 1990. Mantra centrálních bankéřů, že se jedná o inflaci přechodnou, dostává na trhu značné trhliny a mnoho zlých jazyků tvrdí, že je to přesně naopak. Transmisní mechanizmus zde musíme chápat následovně. Vysoká inflace tlačí na výnosy, které by měly také růst. Z výnosů amerických dluhopisů vychází bezriziková úroková míra, která následně vstupuje jako diskontní faktor do ocenění akcií. Čím vyšší je tato úroková míra (výnosy dluhopisů, inflace), tím nižší je současná hodnota budoucího toku peněz. Jinými slovy současná hodnota cash flow, které vytvoří americké společnosti s rostoucí inflací klesá. To se dotýká všech firem na trhu, více to ale zasahuje technologické společnosti, u kterých jsou často vyšší výnosy predikované až po delším časovém horizontu. Krásně to je vidět na dnešním trhu, kdy technologický Nasdaq trpí nejvíce.Po rozpačitém startu část ztrát tohoto týdne odmazala automobilka , která dnes přidala 4,3 %. Velkou událostí dneška však bylo IPO společnosti Rivian Automotive. Tato společnost vyvíjí lehké a aerodynamické vozy, které umožňují ekonomické využití paliva. Její akcie se podařilo prodat za cenu 78 USD , první obchod však proběhl za cenu 106,75 USD . Následoval nárůst až na 119,46 USD , potom se ale již cena začala propadat. Obstála minimální hodnota 95,2 USD a obchodování zakončila na hodnotě 100,73 USD