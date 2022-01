Fed daleko za křivkou. Bude muset stlačit dolů ceny akcií a zvýšit výnosy obligací, domnívá se Dudley

Trhy již přehodnotily svůj pohled na vývoj monetární politiky v USA, nyní se domnívají, že utahování začne již v březnu letošního roku. Celkově ale podle nich Fed nebude agresivní. Pro Bloomberg Markets to uvedl bývalý prezident Federal Reserve Bank of New York Bill Dudley, který poukázal i na to, že se zhruba shodují očekávání implikovaná na trhu s futures a predikce vývoje sazeb od FOMC. Dudley ovšem míní, že „Fed bude muset udělat mnohem více“ a množí se podle něj důkazy, že centrální banka se nachází „daleko za křivkou“.



Ekonom poukázal na vysokou inflaci a zvyšující se tempo mzdového růstu. Fed přitom stále nakupuje aktiva a stimuluje tak ekonomickou aktivitu. Klíčovou otázkou pak je, jak na utahování monetární politiky zareagují finanční trhy. Během předchozího cyklu na něj byly hodně citlivé, nakonec se ale ukázalo, že nedochází k posunu k vyšší inflaci a Fed tak mohl svou politiku upravit odpovídajícím způsobem. Jde o fundamentální rozdíl ve srovnání se současnou situací, kdy vyšší inflace skutečně nastala.



Dudley také připomněl, že před finanční krizí zase Fed přikročil k výraznému utažení své politiky, ale tehdy trhy na jeho kroky nijak výrazně nereagovaly. Nyní podle ekonoma dojde zřejmě k tomu, že centrální banka bude muset výrazně utáhnout finanční podmínky. Reakce trhů ji přitom nezajímá kvůli trhům samotným, ale z důvodu jejich vlivu na reálnou ekonomiku. A nyní bude zřejmě muset v rámci potřebného utahování finančních podmínek dojít i k poklesu cen akcií a růstu výnosů na dluhopisových trzích.



Šéf Fedu Jerome Powell se včera snažil ujistit zákonodárce i investory, že centrální banka zvládne zkrotit inflaci na čtyřicetiletém maximu, aniž by poškodila americkou ekonomiku. Vedení Fedu podle ekonoma vnímá sazby stále jako primární nástroj monetární politiky. A bude se snažit zvednout je tak, aby v případě potřeby a negativního šoku mělo prostor pro uvolnění politiky opětovným snížením sazeb. Po určitém zvýšení sazeb přijde „normalizace rozvahy Fedu“, která záhy najede na autopilota a celkově není považována za tak důležitý faktor. Trhy pak podle Dudleyho teprve začínají chápat, že posun v politice bude razantní a nedávné poklesy cen akcií to dokazují.



Pokud se Fedu podaří dostat inflaci pod kontrolu, bude to mimo jiné to nejlepší, co může udělat pro trh práce, míní ekonom. Včetně toho, že by pak mohla růst míra participace, která během pandemie znatelně poklesla a zatím nedochází k očekávanému obratu. Podle Dudleyho se přitom již nyní dá říci, že centrální banka dosáhla svých cílů na straně trhu práce. Na chování finančních trhů pak bude Fed podle ekonoma nyní citlivý z důvodů, které byly zmíněny v úvodu – na rozdíl od předchozího cyklu se inflace momentálně nachází na vyšších hodnotách, a platí to i o inflaci mzdové.



Zdroj: Bloomberg Markets