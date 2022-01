Trh práce v USA dodal rozporuplná čísla a investorům moc nepomůže (komentář analytika)

Data z amerického trhu práce za prosinec nebyla tak dobrá, jak se čekalo. Určitě jsou ale dost rozporuplná a investorům ani Fedu situaci zrovna neulehčují. Podle nás nejsou důvodem pro opuštění současně nastolené cesty pro měnovou politiku. Dluhopisové výnosy v reakci stouply, akcie se moc nepohnuly, eurodolar lehce roste.

Hlavním sledovaným číslem je změna zaměstnanosti. Ta dosáhla pouhých 199 tisíc, zatímco se čekalo 447 tis. To je už druhé nízké číslo v řadě, ačkoli předchozí listopadový údaj byl revidován vzhůru na 249 tis. Na normální poměry ekonomiky by to nebyla špatná čísla, ale pokud je celková zaměstnanost stále cca 3,5 milionu pod úrovní před pandemií, počítalo se s rychlejším vzestupem.

Právě tady se ale dostáváme k problému, který jsme nastínili už v minulém roce: Ekonomika se nikdy nevrací do přesně stejné pozice a zvláště tak hluboká recese, jakou si prošla loni, způsobí i nemalé strukturální změny. Tím pádem je otázkou, jestli už ekonomika nenaráží na omezení v podobě nesouladu nabídky a poptávky, případně jak velkou pracovní sílu ke svému aktuálnímu výkonu vlastně potřebuje. Právě to potom bude rozhodovat také o rychlosti, s jakou volné pracovníky nasaje.





Krom toho tu máme mzdy, které dál rychle rostou. Meziroční tempo sice slevilo na 4,7 pct, ale listopad byl revidován nahoru na 5,1 pct. Navíc mzdy nerostou z nějakého nízkého základu - loni v prosinci přidaly 5,5 procenta. Dynamika mezd je pro udržitelnost inflace zásadním parametrem. Firmy při své ziskovosti na jejich zvyšování mají, navíc je k tomu zřejmě tlačí i složité hledání nových vhodných pracovníků.

Aby toho nebylo málo, vedle údajů z firem tu máme i výsledek průzkumu v domácnostech, který vyznívá jinak. Podle něj totiž v posledních dvou měsících zaměstnaní přibývali a nezaměstnaní ubývali velice rychle. Míra nezaměstnanosti pak znovu citelně spadla na 3,9 procenta, což je více v souladu s mzdovými tlaky než slabý růst zaměstnanosti vykazovaný firmami.

Je také možné, že se do prosincových čísel už promítnula nová vlna koronaviru - omikronu. Nejcitlivější sektor pohostinství vykázal dost slabá čísla. Navíc tento faktor mohl vést i k rozdílu v interpretacích (přechodné) nezaměstnanosti, a tedy rozporu v datech. Tento faktor však Fed považuje za přechodný.

Co se týče interpretace, data určitě nejsou tak dobrá, jak se čekalo, ale na druhou stranu podle nás nesvědčí o poklesu inflačních tlaků, což je nyní klíčové. Nízká nezaměstnanost a mzdové tlaky podporují tezi, že s normalizací měnové politiky není třeba čekat. Zvedání sazeb by tedy mělo přijít už za pár měsíců. Pozice Fedu je sice obecně holubičí při snaze vyčkat na úplnou nápravu trhu, ale vypadá to, že se cenové tlaky dostavují dříve a dosažení cíle se tím komplikuje.