Wells Fargo varuje před desetiprocentní korekcí na indexu S&P 500. Přijít má do léta

Investoři do amerických akcií by se měli v příštích měsících připravit na korekci, varují stratégové a připojují se tak k hlasům z Wall Street, které po loňské silné rally letos očekávají už hrbolatější jízdu.

"Na tomto turbulentnějším akciovém trhu budou poklesy pravděpodobně častější," napsali ve zprávě pro klienty stratégové pod vedením Christophera P. Harveye a do léta předpovídají 10% pokles indexu S&P 500.

Americký akciový benchmark se obchoduje na rekordních maximech poté, co se při loňské rally vyšplhal o 27 % nahoru. Jenže Fed již plánuje brzdit podpůrná opatření a narůstají obavy z toho, že oživení ekonomiky už svého vrcholu dosáhlo. Stratégové od až po BlackRock's Investment Institute očekávají, že výnosy budou letos tlumenější a Chase tento týden varoval, že se americký trh „může zastavit“, pokud zářný výkon technologických akcií začne slábnout.

„Kombinace zpomalujícího růstu, jestřábího Fedu, cen na maximech a přesvědčení, že se dlouhodobější růst v USA nezlepšil, pohání mnohonásobnou kompresi a frustruje býky,“ uvedli stratégové společnosti Well Fargo ve svém výhledu na rok 2022. „Marže jsou na vrcholu, cenová politika je omezenější, z trhu práce je ještě větší „trh prodejců“ a spotřebitelská poptávka se normalizuje.“

Světlým bodem v jejich ponurém výhledu je, že tento propad může být jen krátkodobý. Fargo nakonec očekává na indexu S&P 500 rally na konci roku, a to po „červené vlně“ při volbách, které by podle aktuálních prognóz měly vyústit v předání kontroly nad Kongresem republikánům.



"V první polovině roku 2022 pravděpodobně dojde ke korekci na akciovém trhu v USA, ale očekávám relativně rychlé zotavení," uvedla začátkem tohoto týdne také Kristina Hooper, hlavní stratéžka pro globální trh společnosti Invesco. "Už je to dlouho, co jsme tu měli větší korekci, takže šance, že se objeví, vzrostly."

Zdroj: Bloomberg