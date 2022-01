Připravte se na vyšší úrokové sazby v USA, varuje MMF rozvíjející se ekonomiky. Hrozí odliv kapitálu i oslabení měn

Mezinárodní měnový fond (MMF) vyzval rozvíjející se ekonomiky, aby se připravily na zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Varoval, že pokud by úroky v USA rostly nečekaně rychle, mohlo by to znepokojit finanční trhy a vést v rozvíjejících se ekonomikách k odlivu kapitálu a k oslabování měn. Měnový fond to dnes uvedl na svém blogu.



MMF předpokládá, že pokud bude americká centrální banka (Fed) měnovou politiku zpřísňovat postupně a bude své kroky včas avizovat, nebudou dopady na rozvíjející se trhy velké. Upozorňuje ale, že rychlý růst mezd v USA či přetrvávající výpadky v dodavatelském řetězci by mohly vést k nečekaně výraznému růstu cen, což by mohlo Fed přimět k rychlejšímu zvyšování úroků.



"Rozvíjející se ekonomiky by se měly připravit na vlny ekonomické turbulence," uvedl MMF. Poukázal v této souvislosti nejenom na možnost nečekaně rychlého růstu úroků v USA, ale také na možnost obnoveného zesílení pandemie covidu-19.



Prezident Federální rezervní banky v St. Louis James Bullard minulý týden uvedl, že americká centrální banka by mohla zahájit zvyšování úrokových sazeb už v březnu, tedy dříve, než se předpokládalo. Dodal, že Fed má nyní "dobrou pozici" k tomu, aby v případě potřeby podnikl ještě razantnější kroky proti inflaci, uvedla agentura Reuters.



"Fed by rychlejším zvyšováním úrokových sazeb mohl znepokojit finanční trhy a způsobit zpřísnění finančních podmínek po celém světě," uvedl MMF. "Tento vývoj by mohlo provázet zpomalování poptávky a zahraničního obchodu v USA a v rozvíjejících se ekonomikách by mohl vést k odlivu kapitálu a znehodnocování měny," dodal měnový fond.



MMF vyzval rozvíjející se ekonomiky, které se teď potýkají se silnějšími inflačními tlaky, aby podnikly rychlé kroky na podporu svých měn a zvýšily úrokové sazby. Země s vysokým zadlužením v zahraničních měnách by se pak měly podle fondu co nejvíce zajistit proti negativním dopadům výkyvů v měnových kurzech.