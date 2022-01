Růst sazeb Fedu od března a pak vyfukování bilance. Akcie po zaváhání rostou

Včera se americkým akciovým indexům podařilo smazat úvodní ztráty, dnes to bylo hlavně v úvodu komplikované. Téma měnové politiky a rychlost její normalizace působí stále slušnou nervozitu a očekávání ještě nejsou dostatečně usazená. Do hry promlouvají komentáře bankéřů z Fedu, přičemž prostor tentokrát dostali spíše jestřábi. Ani holubičí šéf Fedu svými slovy úlevu nepřinesl.

Postupně se však americké indexy vrátily k růstu, který v případě S&P 500 činí 0,2 pct a u Nasdaqu 0,8 procenta. Výnosy dluhopisů přestaly klesat, ale ani se nevracejí na včerejší maxima - za dnešek vykazují nevýraznou změnu.

Jerome Powell při svém dnešním vystoupení v Senátu potvrdil to, o čem se podle zápisu debatovalo na posledním zasedání FOMC (měnového výboru): Fed pravděpodobně později během roku umožní vyfukování své bilance. Poslední měsíce dodaly smíšená data z trhu práce, ale šéf Fedu má o trendu jasno: Trh práce se podle něj zotavuje neuvěřitelně rychle. Cenové tlaky předpokládá do poloviny letošního roku. Co se týče změn v politice, ty mají být podle Powella poměrně rychlé. Redukce bilance bude dřív a bude rychlejší, než tomu bylo minule. A pokud bude časem třeba zvedat sazby více, Fed tak učiní.

Podle Esther Georgeové Fed nemůže ignorovat výjimečně velkou bilanci, která by mohla deformovat výnosovou křivku. Je čas posunout politiku k normálnějšímu nastavení, přičemž dává přednost spíše rychlejšímu než pomalejšímu vyfukování bilance. Poptávka je robustní, inflace vysoká a nabídka práce slabá, říká.

Loretta Mesterová říká, že to s postupem času vypadá na trvalejší inflaci. Podle ní je tedy důležité zakročit a dostat inflaci níž. Chce použít sazby a zároveň mít plán pro bilanci, přičemž Fed podle Mesterové může během tohoto cyklu přistoupit k rychlejšímu vyfukování než minule. V prosinci prý nakreslila do dots tři zvýšení sazeb pro letošní rok, přičemž by podpořila první takový krok už v březnu. Pokud se ekonomika dál bude vyvíjet dobře, březnové zvýšení sazeb je podle Mesterové pravděpodobné.

Podle Raphaela Bostice jsou rizika pro výhled sazeb směrem nahoru. Také on je otevřený zvyšování sazeb už od března - je třeba zajistit, aby inflace neutekla. Vystoupení Jamese Bullarda, který patří k největším jestřábům, bylo přeloženo.

Dolar odpoledne začal ztrácet a na páru s eurem se obchoduje na 1,1360. Spolu s tím si polepšilo zlato a výrazně dnes roste ropa (+2,8 pct). Evropské akcie na rozdíl od amerických příliš nezaváhaly a připisují si slušné zisky. DAX je zhruba procento v plusu. Koruna se odpoledne rozhodla korigovat zisky a proti euru slábne na 24,45.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4550 0.4143 24.4851 24.3169 CZK/USD 21.5150 0.0698 21.6300 21.4325 HUF/EUR 357.1400 -0.2626 359.3800 356.8800 PLN/EUR 4.5408 -0.0074 4.5483 4.5351

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2451 0.3112 7.2471 7.2121 JPY/EUR 131.1250 0.4451 131.1650 130.5210 JPY/USD 115.3610 0.1111 115.6950 115.1100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8344 -0.0054 0.8351 0.8325 CHF/EUR 1.0498 -0.0290 1.0514 1.0489 NOK/EUR 9.9836 -0.6963 10.0463 9.9803 SEK/EUR 10.2884 -0.2748 10.3127 10.2844 USD/EUR 1.1367 0.3390 1.1367 1.1314

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3895 -0.3196 1.3978 1.3891 CAD/USD 1.2600 -0.6348 1.2663 1.2599