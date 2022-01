Tlak na zvyšování mezd je teď v USA podle šéfa JP Morgan největší, jaký viděl

Cena práce jde ve Spojených státech prudce nahoru, řekl šéf investiční banky Chase & Co Jamie Dimon. Tlak na zvyšování mezd je teď v USA podle něj největší, jaký za svého života viděl. Průměrná hodinová mzda se v prosinci zvýšila nejvíce od dubna a výrazněji, než se čekalo. To signalizuje, že zaměstnavatelé jsou ochotni platit víc, aby získali vhodné zaměstnance a udrželi si je, uvedla agentura Bloomberg.



"Cena práce jde nahoru, budeme se s tím muset vyrovnat," řekl Dimon v rozhovoru na stanici Fox Business. Situace ale podle Dimona není tak špatná jako jiné ekonomické scénáře, které připadají v úvahu. "Je mnohem horší stěžovat si na patnáctiprocentní nezaměstnanost a na recesi, než si stěžovat na příliš rychlý růst mezd," řekl.



JPMorgan Chase & Co patří k největším bankám na Wall Street a k nejdůležitějším institucím z hlediska globální finanční stability. Banky na Wall Street se už nějaký čas potýkají s nedostatkem lidí, a to od řadových obchodníků až po nejvyšší manažery. Začaly jim proto platit víc.



Dimon v rozsáhlém interview také upozornil, že banky zřejmě budou oznamovat výraznější růst poskytnutých úvěrů než za předchozí čtvrtletí. Za loňský rok se objem úvěrů příliš nezvyšoval, lidé i firmy si peníze z podpůrných pandemických programů raději nechávali a další půjčky si nebrali, pokud nebyly nutné.



"Růst úvěrů se v případě firem pravděpodobně vrátí k normálu," řekl Dimon. "Co se spotřebitelů týče, i tam se vrátí k normálu, ale může to trvat ještě dalších šest až devět měsíců," dodal.