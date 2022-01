Světová banka zhoršila odhad letošního růstu globální ekonomiky

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 4,1 procenta z loňských 5,5 procenta. Předpověděla to dnes Světová banka (SB) ve zprávě o globálních hospodářských vyhlídkách. Odhad letošního růstu tak snížila z dříve předpokládaných 4,3 procenta. Očekávané zpomalení růstu pode banky odráží pokračující šíření koronaviru, omezování stimulačních opatření a přetrvávající problémy v dodavatelských řetězcích.



"Světová ekonomika čelí nemoci covid-19, inflaci a politické nejistotě," uvedl prezident SB David Malpass. V příštím roce očekává banka další zpomalení růstu světové ekonomiky, a to na 3,2 procenta.



SB dnes zhoršila odhady letošního hospodářského růstu ve Spojených státech, Číně i eurozóně. Hrubý domácí produkt (HDP) zemí používajících euro se letos podle nové prognózy zvýší o 4,2 procenta. V červnu přitom banka letošní růst ekonomiky eurozóny odhadovala na 4,4 procenta.



Odhad letošního růstu ekonomiky USA banka zhoršila dokonce o půl procentního bodu na 3,7 procenta. Růst čínské ekonomiky by měl podle nové prognózy dosáhnout 5,1 procenta namísto dříve předpokládaných 5,4 procenta.