Rozbřesk: Česko na konci roku asi překonalo očekávání ČNB, automotive má však k normálu daleko

Poslední sada čísel z české ekonomiky ukázala, že konec roku 2021 pravděpodobně vůbec nebyl tak špatný, jak se bála centrální banka. Ta očekávala v důsledku rozbitých výrobních řetězců a nové varianty omikron pokles hospodářství o 1,1 % mezikvartálně. Zdá se však, že poslední listopadové statistiky ukazují, že napětí v průmyslu začalo odeznívat o něco rychleji a náš nowcast ukazuje spíše než na propad hospodářství na lehce “kladnou nulu”. Lepší čísla přišla zejména z nejvíce postižených průmyslových odvětví - výrobci dopravních prostředků, zpracovatelé plastů a kovů.



Na druhou stranu, zejména situace v klíčovém odvětví automotive má k normálu stále velmi daleko. Výroba je sice po sezónním očištění v listopadu poblíž před-krizových hodnot, to vše však přichází po velmi slabém druhém pololetí 2021 zatíženém kritickým nedostatkem klíčových subkomponent v čele s polovodiči. A průzkumy Evropské komise zatím přes silnější listopadové tržby potvrzují, že využití produkčních kapacit v českém automotive zůstává extrémně nízké - 57 % oproti více než 93 % před startem pandemie. Zdá se tak, že celý sektor automotive sice dohání resty…, rozhodně ale kvůli tomu (i díky vysokým skladovým zásobám rozpracované produkce) nemusí jet na plný plyn. Také je jasné, že podle posledních průzkumů český automotive v tuto chvíli nijak výrazně netrápí nedostatek pracovníků. To jako problém označuje pouze 1 % dotázaných podniků, zatímco před startem pandemie se s ním potýkalo přes 70 % výrobců. Je tedy otázkou, jak silný růst mezd si vymohou zaměstnanci v klíčovém odvětví tváří tvář vysoké inflaci, když jich aktuálně firmy tolik ani nepotřebují…



A v mezičase se dějí zajímavé věci na globálních trzích. Strach z inflace a vysoké americké výnosy potápí zejména technologické akcie v indexu Nasdaq, který oficiálně vstoupil (již ve středu) do pásma korekce (více než 10 % pod vrcholem). Zatím se však zdá, že to českou korunu příliš netrápí.



*** TRHY ***



Koruna

Česká měna se dostala do okolí 24,20 EUR/CZK, a to nehledě na pokračující výprodeje na globálních akciových trzích. Měnový pár se zastavil na 24,20 EUR/CZK, další silná technologická bariéra je v okolí 24,10 EUR/CZK, kterou bude pravděpodobně složité bez nových výraznějších pozitivních impulsů prorazit…



Zahraniční forex

Eurodolar nereaguje na smíšená americká data, která na jedné straně naznačují, že omicron si jednak vybírá daň na ekonomice a jednak, že zřejmě půjde jen o krátkodobou záležitost.

Zatímco na eurodolaru se nijak dramaticky neprojevuje současný výprodej na akciových trzích, tak jinak je tomu v případě kurzu dolaru ke kryptoměnám. Například kurz USD k bitcoinu propadl pod hranici 40000, což by někteří tzv. “chartisti” mohli označit za důležitou technickou úroveň, která otevírá prostor k dramatickým ztrátám této nejznámější kryptoměny. Uvidíme nakolik eventuální kolaps kryptoměn může zanést i nákazu do světa emerging markets a eventuálně i střední Evropy.



Akcie

Index S&P 500 se většinu včerejšího dne držel v zisku, v poslední hodině ale tento boj neudržel a zakončil obchodní seanci 1,1 % v červených hodnotách. Technologický Nasdaq, který již oficiálně vstoupil do korekce, se včera také dlouho držel v kladném teritoriu, ale nakonec stejně jako S&P propadl, konkrétně o 1,3 %. Je cítit, že investoři zůstávají opatrní s ohledem na zasedání FEDu, které proběhne příští týden a mělo by naznačit, jak moc bude přísné utahování měnové politiky v letošním roce.