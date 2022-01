Komárkova loterijní Allwyn vstoupí na newyorskou burzu ve spojení s další firmou. Hodnota má přesáhnout 9 miliard dolarů

Nadnárodní provozovatel loterií Allwyn Entertainment, který patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, vstoupí na akciovou burzu v New Yorku prostřednictvím spojení s firmou specializovanou na akvizice Cohn Robbins Holdings Corp. (CRHC). Hodnota sloučené společnosti má činit zhruba 9,3 miliardy USD (téměř 200 miliard Kč). Oznámila to společnost Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment, v dnešním prohlášení.



Firma Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Má zájem také o loterijní licenci v Británii.



Firmu CRHC založil Cary Cohn, ekonomický poradce bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, a investor Clifton S. Robbins. Firma v září získala od investorů 828 milionů USD.



Současní akcionáři společnosti Allwyn by měli mít po spojení ve společnosti podíl přibližně 83 procent. Žádný nový akcionář by bezprostředně po transakci neměl vlastnit ve firmě více než pět procent.



Transakci již jednomyslně schválila představenstva společností Allwyn i CRHC. Potvrdit ji ještě musí akcionáři CRHC a regulační orgány. Uzavřena by měla být ve druhém čtvrtletí letošního roku.



Vstup na newyorskou burzu NYSE má podpořit globální růstovou strategii firmy Allwyn, včetně případných akvizic a soutěží o licence na trzích v Evropě a USA. Má jí také zajistit lepší přístup na kapitálové trhy.



"Vstup na NYSE je další kapitolou v historii společnosti Allwyn a je výsledkem společných úspěchů, z nichž budou těžit hráči, komunity i investoři," uvedl v prohlášení předseda představenstva firmy Allwyn Karel Komárek. "Předpokládáme, že firma dosáhne atraktivního růstu příjmů, zisku a volných peněžních prostředků a vytvoří tak pro investory atraktivní dlouhodobou hodnotu," doplnil.



Společnost v letošním roce očekává upravený zisk EBITDA zhruba 810 milionů USD. Čisté příjmy ze sázení mají činit přibližně 1,7 miliardy USD.



Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům. Časopis Forbes odhadl hodnotu jeho majetku na 5,3 miliardy USD. Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly ve 212 firmách, mimo jiné v Sazka Group, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.