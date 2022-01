Netflix zklamal počtem nových uživatelů a varuje před zesilující konkurencí

Americkému provozovateli placené internetové televize vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí zisk meziročně o 12 procent na 607 milionů USD (13 miliard Kč). Firma však zklamala trhy údajem o počtu nových uživatelů a v prohlášení zveřejněném v noci na dnešek varovala, že kvůli silnější konkurenci, která oslabuje její pozici lídra ve streamování videa, čeká pomalejší růst počtu předplatitelů i v novém roce.



Zisk na akcii dosáhl 1,33 USD proti 1,19 USD před rokem, očekáváním dle konsensu Bloomberg bylo 81 centů. Tržby firmy se zvýšily v očištěné podobě meziročně o 16 % na 7,71 bilionu USD, v neočištěné o 12 %. získal od října do prosince 8,3 milionu předplatitelů, což bylo o zhruba 200 tisíc méně, než předpokládal. V prvních třech měsících nového roku pak čeká firma zvýšení počtu předplatitelů o 2,5 milionu, zatímco analytici čekají přírůstek až o čtyři miliony. Negativní volné cashlow dosáhlo úrovně 569 milionů dolarů proti stejnému vývoj v rozsahu 284 milionů dolarů před rokem. Provozní marže meziročně klesla na 8,2 % z 14,4 %, očekáváním analytiků dle konsensu Bloomberg byl nicméně pokles až na 6,96 %.

Dlouhodobý vývoj akcií (Patria.cz, USD/akcie):

Za loňský rok získal celosvětové 18,2 milionu předplatitelů. To bylo nejméně za posledních pět let. V roce 2020, kdy pandemie nemoci covid-19, přiměla lidi zůstat doma, získal více než 36 milionů předplatitelů a vykázal vysoký zisk. Firma má nyní po celém světě 222 milionů předplatitelů.



V posledních letech se však na trhu prosazují další služby podporované konkurenty jako a . Do streamování videa se snaží proniknout i televize, které tak chtějí získat diváky a část rozpočtů domácností. Růst konkurence je také jedním z důvodů, proč se loni rozhodl expandovat do videoher.



Investoři se stále více obávají, že se možná již blíží vrcholu své popularity. Tyto obavy způsobily propad akcií z jejich vrcholu 700 USD, kam se dostaly v půlce listopadu, o více než 30 procent, upozornila agentura AP.