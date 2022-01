Rozbřesk: Mírně optimistický začátek roku v ČR. Korunu však sráží výprodeje aktiv

Do nového roku vstoupili podnikatelé v ČR v relativně dobré náladě. Alespoň to potvrzují ukazatelé důvěry, které včera zveřejnil statistický úřad. Vyplývají z nich velká očekávání, pokud jde o vývoj poptávky v průmyslu i ve stavebnictví, ale také silná inflační očekávání. Právě vyhlídky na zvyšování cen jsou nejsilnější od roku 2003 (starší srovnatelná data nejsou k dispozici) jak v průmyslu, tak ve stavebnictví. Součástí lednového průzkumu bylo i hodnocení překážek, které v současné době nejvíce brání dalšímu růstu každého z odvětví. V průmyslu nepřekvapivě vede s výrazným náskokem nedostatek materiálu, respektive výrobních vstupů, ve stavebnictví zase chybějící pracovníci a ve službách slabá poptávka.



Zatímco důvěra podnikatelů v prvním měsíci roku výrazně vzrostla, v případě spotřebitelů se téměř nezměnila. Domácnosti se dál ve zvýšené míře obávají zhoršení celkové ekonomické situace i své vlastní finanční. Ochota k realizaci větších nákupů sice narůstá, avšak v tuto chvíli je spotřebitelé považují spíše ještě za nevýhodné, navzdory přetrvávajícím vysokým inflačním očekáváním. Působí to dokonce trochu paradoxně, protože lidé počítají s vysokou inflací, nicméně skoro jako by doufali, že jimi požadované zboží časem zlevní. Ale to je samozřejmě jen jedna z možných interpretací. V tuto chvíli je evidentní, že opatrnost pramení především z obav z rostoucích nákladů na bydlení. Dokud nebude zcela jasné, jak moc zasáhnou do hospodaření jednotlivých rodin, to té doby bude panovat zvýšená míra opatrnosti.



Výsledek lednového průzkumu nálad v české ekonomice vyznívá mírně optimisticky. Sice naznačuje další zdražování ve výrobě, avšak současně potvrzuje pozitivní vyhlídky poptávky nejvýznamnějších odvětví. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že jsou to minimálně z části adaptivní očekávání. Po včerejších tuzemských podnikatelských náladách nás dnes čekají ty německé reprezentované indexy Ifo.





*** TRHY ***



Koruna

Rostoucí averze k riziku zasahující zahraniční trhy aktiv dostihla i měny v našem regionu, včetně koruny, která se v průběhu odpoledne dostala až za hranici 24,50 EUR/CZK a chvíli dokonce úspěšně otestovala metu 24,60. Zvýšená nervozita na trzích bude panovat minimálně až do zasedání Fedu, který by měl odkrýt své karty už ve středu. Do té doby rovněž může pokračovat mediální ofenzíva ČNB, od které se už příští týden očekává další rozšíření úrokového diferenciálu zvyšujícího atraktivitu české měny pro zahraniční investory.



Zahraniční forex

Prudký nárůst averze k riziku a s tím spojený výprodej na akciových trzích pomohl dolaru, a to přesto, že lednové indexy PMI dopadly v eurozóně lépe než v USA.

Obava ze zítřejšího zasedání Fedu a strach ze zažehnutí vojenského konfliktu na Ukrajině budou zřejmě udržovat dolar silný.



Důvody, které včera posílily dolar, naopak oslabily středoevropské měny. Stalo se tak před dnešním zasedáním maďarské centrální banky, která by měla zvednout základní úrokovou sazbu. Ta se nachází již výrazně pod jednotýdenní depozitní sazbou (4,0 % versus 2,40 %), a tak MNB bude chtít obě sazby přiblížit. Základní sazba by mohla být dnes zvýšena o 45 bazických bodů. Diferenciál mezi oběma sazbami se zřejmě rozšíří opět ve čtvrtek, kdy MNB znovu zvedne jednotýdenní depo (podle nás o 30 bps).