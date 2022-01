ČNB nevylučuje počátkem letošního roku inflaci nad 10 procent

Meziroční inflace v lednu stoupne podle pracovního odhadu České národní banky zhruba na devět procent. Zároveň ale nelze úplně vyloučit, že počátkem letošního roku bude inflace po několik měsíců dosahovat i dvouciferných hodnot, tedy více než deset procent. V rámci komentáře k prosincové inflaci to dnes uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Král.



"Podle současného pracovního odhadu sekce měnové ČNB bude lednový meziroční růst spotřebitelských cen činit zhruba devět procent. Tento odhad je přitom v současných podmínkách obestřen vysokou mírou nejistoty, když obvyklé přeceňování zboží a služeb může počátkem letošního roku vést vlivem celkově proinflačního makroekonomického klimatu k ještě vyššímu růstu cenové hladiny. Nelze tak úplně vyloučit, že inflace bude zkraje letošního roku po několik měsíců dosahovat dvouciferných hodnot," uvedl Král.



K zvýšení inflace podle něj přispěje zejména skutečnost, že regulované ceny začnou počínaje lednem silně meziročně růst. "Dojde k tomu vlivem zdražení energií souvisejících s bydlením poté, co od ledna došlo k ukončení dočasného prominutí DPH na elektřinu a plyn. To zatím snižovalo celkovou inflaci o zhruba jeden procentní bod," uvedl Král.



Prosincová inflace byla podle něj o jeden procentní bod vyšší, než odhadovala ČNB v listopadové prognóze. Důvodem je stejně jako v říjnu a listopadu výraznější zvýšení jádrové inflace a v rámci ní růst nájemného. Meziroční inflace v prosinci podle dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla na 6,6 procenta. Takový růst spotřebitelských cen zaznamenalo Česko naposledy v září 2008.

Inflace za prosinec zrychlila na 6,6 procent meziročně, nejvýše od září 2008 - https://t.co/BXi4qfmKeH pic.twitter.com/nvAvhlltK1

Meziroční zdražení pohonných hmot bylo v prosinci proti odhadům ČNB meziročně ještě o něco vyšší. Regulované ceny v prosinci v souhrnu meziročně poklesly, a to vlivem dočasného prominutí DPH na elektřinu a zemní plyn . Pokles byl ale podle Krále menší, než očekávala centrální banka v prognóze. "Tato odchylka odrážela již od října pozorovaný mimořádný, byť jen přechodný, cenový vliv nuceného přechodu části domácností k dodavatelům poslední instance v oblasti elektřiny a plynu. S jeho zachycením v cenovém vývoji ze strany ČSÚ podzimní prognóza ČNB nepočítala," uvedl Král. Prosincový růst cen potravin pak byl proti odhadům ČNB mírnější.Jádrová inflace , tedy inflace bez započtení sezonních vlivů, regulovaných cen, daňových úprav a jiných administrativních opatření, bude podle Krále ještě nějakou dobu dosahovat velmi vysokých hodnot. Bude tak odrážet domácí poptávkové tlaky i silnou dynamiku cen výrobců v tuzemsku a v zahraničí. Podle Krále porostou i ceny potravin v návaznosti na růst cen zemědělských komodit na světových trzích. "Inflace tak bude v následujících měsících kulminovat. Posléze se začnou celkové inflační tlaky zmírňovat. K tomu přispěje odeznění růstu dovozních cen, které podpoří i posilující koruna , a na postupný pokles inflace bude tlačit i probíhající výrazné zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky," uvedl Král.