Akcie O2 budou staženy z pražské burzy ke konci února, oznámila PPF. Vyrovnání do konce dubna

Akcie operátora O2, u kterých včera valná hromada per rollam rozhodla o vytěsnění menšinových akcionářů, budou staženy z veřejného obchodování na pražské burze ke konci února letošního roku. Oznámila to dnes PPF. Zároveň uvedla, že vyrovnání bude vyplaceno do konce dubna 2022. Valná hromada potvrdila vytěsnění na ceně 270 korun za akcii.

„V souladu s rozhodnutím valné hromady zahájí PPF Telco B.V. z pozice hlavního akcionáře proces převodu akcií O2 na hlavního akcionáře a výkup akcií O2 od zbývajících menšinových akcionářů,“ uvádí ve zprávě PPF. „PPF Telco je členem skupiny PPF, odkupní cena byla schválena Českou národní bankou,“ dodává PPF.

„Výkup a jeho vyplacení budou vedeny PPF bankou. Pro další informace mohou akcionáři O2 navštívit webové stránky www.akcieo2.cz,“ stojí také ve zprávě.

Na těchto stránkách jsou s dnešním datem, tedy 28. ledna 2022, zveřejněny Oznámení PPF o procesu stažení akcií O2 CR, Informace o výplatě protiplnění, Oznámení o čísle bankovního účtu pro fyzické a právnické osoby nebo sekce Nejčastější dotazy.

Hlavní akcionář ve spolupráci s PPF bankou a.s., která odkup realizuje, zřídil informační kanály pro komunikaci s akcionáři O2 CR. Ti mohou dle webu pro své případné dotazy využít telefonní linku 800 100 022 a e-emailovou schránku: info@akcieo2.cz.

Obchodník s cennými papíry Patria Finance vyrozumí klienty s pozice v titulu O2 vlastní komunikací. Další vývoj sledujeme také zde na www.Patria.cz.

Časté otázky v souvislosti odkupu akcií O2 ze strany PPF

Musím o výplatu protiplnění požádat?

Žádost není třeba. Pokud jste/budete vlastníkem akcií O2 Czech Republic a.s. ke dni 28. 2. 2022 a máte v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) zapsán svůj bankovní účet, výplata bude provedena automaticky na tento účet.

Co se stane v případě, že údaje o mém bankovním účtu v CDCP nejsou uvedeny?

Pokud máte v CDCP uvedenou jen adresu bydliště nebo jiného sídla, bude protiplnění vyplaceno poštovní nebo peněžní poukázkou zaslanou na tuto adresu. Akcionářům ze zahraničí bez uvedeného bankovního účtu bude výplata provedena šekem zaslaným na zahraniční adresu uvedenou v evidenci Centrálního depozitáře.

Jak mám zjistit, zda mám účet nebo adresu zapsané v depozitáři?

Centrální depozitář cenných papírů nově nabízí službu pro nezařazené účty:

https://www.cdcp.cz/centralni-depozitar-usnadni-lidem-dohledani-cennych-papiru/ nebo, pokud máte svého obchodníka s cennými papíry, tak Vám tuto informaci sdělí on.

Co mám dělat v případě, že chci zaslat protiplnění na bankovní účet, ale tyto údaje v CDCP nejsou uvedeny?

Údaje o bankovním účtu je možné dodatečně sdělit PPF bance, která je pověřená výplatou protiplnění, a to podle postupu uvedeného v Informacích o výplatě protiplnění, které jsou k dispozici na webu www.akcieO2.cz.

Proč je protiplnění zvýšeno o úrok?

Vytěsnění akcionáři mají právo na výplatu protiplnění a úroků za období ode dne přechodu akcií do dne výplaty. Výše úroku bude stanovena nejpozději v den přechodu akcií na hlavního akcionáře, tj. 28. 2. 2022.

Budu muset získané peníze zdanit?

Při výplatě protiplnění nebude hlavní akcionář srážet žádné daně, ale každý akcionář by si měl u svého daňového poradce ověřit, zda se na jeho konkrétní případ vztahuje nějaká povinnost odvodu daně nebo podání daňového přiznání.

Budu platit nějaké poplatky?

PPF bance, která provádí výplatu protiplnění, O2 ani hlavnímu akcionáři PPF Telco B.V. žádné poplatky platit nebudete. Jen v případě převodu peněz na Váš peněžní účet je možné, že budete platit poplatky za příchozí platbu Vaší bance dle jejího sazebníku

Zdroj FAQ: www.akcieo2.cz

