Americké výnosy atakují 2 procenta, Nasdaq přesto slušně roste

Posledni 3-4 uplynule mesice jen potvrdily to, ze predstavitele 'autoritnich' instituci komentuji az nastane nezpochybnitelne prudke zalomeni krivky a to maji tendence ke zlehcovani....... Zaplava pozitivnich zprav o sile pracovniho trhu zatim tlumi realny obrazek pomalu rostouciho podilu lidi na hrane, z titulu klesajicich rezerv, rostoucich zivotnich nakladu a inflace. Za posledni 2 roky chybi na pracovnim trhu lide co odesli na penzi, horsi nez kvantitativni ubytek nahraditelny jindy prirozenou imigraci dnes umele pozastavenou, je ten kvalitativni, ale mozna megalomanske investice do zelene infrastruktury pomohou, snad včas, budou-li schvaleny a aplikovany, snad nedojde k vyhozeni penez oknem jako v pripadech kdy se na věc hodne specha..... dnesni doba uz se boji pouze jedineho kříže=nezamestnanosti, zatim je svet opijen rohlikem ze k tomu ani dojit nemuze. Mluvit by se o te situaci zacalo az okamzikem, kdy by to neslo schovat za jine zastupne argumenty....

Mudr.c