Ztrátový Peloton si došlápl na ředitele a chystá propouštění. Aktivistický investor chce, aby si firma hned hledala kupce

Horší odhad ročních tržeb, uplynulé čtvrtletí v červených číslech, odchod generálního ředitele a zánik stovek pracovních míst po celém světě. Společnost pro domácí fitness Peloton přichystala investorům další překvapení. Akcie společnosti které před začátkem řádné obchodní seance v New York kolísaly mezi zisky a ztrátami, vyrazily v úvodu obchodování nahoru o více než šest procent. Ještě včera jim dvouciferný růst zajistily spekulace o tom, že na churavějící firmu by mohly mít zálusk , či dokonce .

Generálním ředitelem a prezidentem americké firmy se s účinností od zítra stane Barry McCarthy, bývalý finanční ředitel ve Spotify. Ve funkci CEO naopak končí John Foley, na jehož odchod tlačil aktivistický investor Blackwells Capital. Firma, která se v úvodu pandemie stala miláčkem investorů, se s rozvolňováním protipandemických opatření potýká s váznoucím zájmem o svoje přístroje a za sebou má i několik přešlapů, včetně stažení některých produktů z prodeje. Její zakladatel Foley, sám cyklonadšenec, z ní ale úplně neodchází, stane se výkonným předsedou.

Společnost nově předpokládá tržby za finanční rok mezi 3,7 až 3,8 miliardy dolarů, i když předešlý odhad byl nastaven na 4,4 až 4,8 miliardy. Za tři měsíce do konce prosince 2021 firma ohlásila čistou ztrátu 439,4 milionu dolaru, čili 1,39 USD na akcii. O rok dřív byla v zisku 63,3 milionu USD, čili 18 centů na akcii.

Čtvrtletí pak Peloton zakončil s 2,77 milionu připojených předplatitelů fitness. To jsou lidé, kteří vlastní produkt od Pelotonu a zároveň platí měsíční poplatek za přístup do digitálního prostředí Pelotonu pro tréninkový výkon. Celý finanční rok by firma měla zakončit se zhruba 3 miliony připojených uživatelů fitness. Opět horší prognóza, dřívější odhad byl na 4,4 až 4,8 milionu dolarů.

Firma také oznámila program na snížení nákladů a podporu růstu. Po celém světě podle dnešního oznámení zruší 2800 pracovních míst, což se dotkne zhruba pětiny korporátních pozic. Plánované kapitálové výdaje hodlá v roce 2022 snížit o přibližně 150 milionů dolarů.

Blackwells, která nemá v Pelotonu ani pětiprocentní podíl, tlačí i rezignaci finanční ředitelky Jill Woodworthové a obnovil svůj požadavek na to, aby firma uvažovala o okamžitém prodeji svého byznysu. Prodej do rukou strategického kupce, jako by mohl být nebo Spotify, by prý její akcie mohl dotlačit i na 75 USD za akcii.

Pro srovnání, včera, kdy už byly spekulace o možných zájemcích o Peloton venku, titul zavíral na 29,75 USD za akcii s přírůstkem skoro 21 procent, v jednu chvíli ale rostl i o více než 30 procent. V dnešním premarketu titul kolísal mezi zisky a ztrátami.

Akcie společnosti Peloton za poslední rok do pondělí 7. února.

Zdroje: Peloton, Bloomberg, CNBC, patria.cz

Foto: Peloton