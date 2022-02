Schodek zahraničního obchodu USA loni vzrostl o 27 procent a je na rekordu

Schodek zahraničního obchodu Spojených států loni vzrostl o 27 procent na rekordních 859,1 miliardy USD (18,2 bilionu Kč). Oznámilo to dnes americké ministerstvo obchodu. Za prohloubením schodku stojí nárůst hodnoty dovozu spotřebního zboží, protože pandemie snížila výdaje za služby a naopak zvýšila výdaje za zboží.



Dovoz zboží se loni zvýšil o 20,5 procenta na 3,39 bilionu USD. Vývoz vzrostl o 18,5 procenta na 2,53 bilionu USD.



Na vývoj zahraničního obchodu měl vliv druhý rok pandemie. Zvýšené úspory podpořené vládními stimuly a silnějším dolarem způsobily, že Američané se zaměřili na své domácnosti, nakupovali více zboží a investovali do svých domovů. To vyvolalo růst dovozu, který zatížil přístavy a logistiku a také vyčerpal zásoby. Snaha podniků doplnit zásoby přispěla ve čtvrtém čtvrtletí ke zrychlení tempa hospodářského růstu.



Velká část dovozu pocházela z Číny, a to navzdory miliardovým clům, které Spojené státy uvalily na řadu zboží, od oblečení a obuvi přes elektroniku a jízdní kola až po krmivo pro domácí mazlíčky. Roční schodek obchodu se zbožím s Čínou vzrostl o 45 miliard na 355,3 miliardy USD.



V samotném prosinci se deficit zvýšil o 1,8 procenta na 8,7 miliardy USD. Listopadový údaj o schodku ministerstvo zpřesnilo na 79,3 miliardy místo původně uváděných 80,2 miliardy USD. Ekonomové v anketě agentury Reuters očekávali schodek 83 miliard USD. Dovoz v prosinci činil rekordních 308,9 miliardy USD a vývoz 228,1 miliardy USD.