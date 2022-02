Komentář analytika: Pfizer odhaluje slabší výhled kvůli koronavirovým produktům

zaknihoval v posledním kvartálu roku tržby ve výši 24 mld. USD (+106 % yoy) a jen těsně nedosáhl na konsensus. Masivní meziroční růst má na svědomí vakcína Comirnaty (12,5 mld. USD vs kons. 12,3 mld. USD). Antivirotikum Paxlovid zmírňující příznaky korony zatím k tržbám přispělo jen 75 mil. USD (kons. 140 mil. USD). Bez těchto dvou produktů se však tržby meziročně snížily o 2 %, což v době, kdy se trh již dívá za pandemii, nevrhá příliš dobré světlo na jádrový byznys.

Na druhou stranu, do značné míry za to můžou slabé prodeje pneumokokové vakcíny Prevnar (1,3 mld. USD vs kons. 1,7 mld. USD) kvůli tomu, že prioritu měla jednoduše vakcinace proti koroně. Čistý zisk na akcii GAAP skončil na úrovni 0,59 USD (4Q20: 0,15 USD), nicméně konsensus počítal až s 0,75 USD.

Zklamáním je ale spíše opatrnější výhled na letošek, který počítá s tržbami kolem 100 mld. USD (+23 % yoy) a čistým ziskem na akcii mezi 6,35 až 6,55 USD (+45 % yoy). Konsensus byl v obou případech o něco výš, konkrétně 106 mld. USD u tržeb a 6,65 USD u čistého zisku na akcii.

Mírné zklamání jde ale na vrub koronavirovým produktům – Comirnaty by mělo přispět 32 mld. USD (kons. 34 mld. USD) a Prevnar 22 mld. USD (kons. 24 mld. USD). Je ale nutno zmínit, že odvozuje svoje čísla výhradně od fixních kontraktů podepsaných ke konci ledna 2022. To znamená, že prostor pro překvapení směrem nahoru tady rozhodně je, pokud v průběhu roku dojde ke zhoršení koronavirové situace.