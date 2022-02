Sedm největších ropných firem se chystá na rekordní odkupy akcií

Sedm největších ropných společností se letos chystá k odkupům svých akcií v úhrnu za 38 miliard dolarů, což je téměř rekord. Znamenalo by to maximum od roku 2008, kdy tyto podniky na odkup svých akcií vynaložily dohromady 46 miliard dolarů. Firmám to umožňují vysoké ceny surovin, píše na svém webu deník Financial Times (FT), který se odvolává na data analytické společnosti Bernstein Research.



Do skupiny sedmi největších ropných firem patří , , ExxonMobil, , TotalEnergies, a Equinor. Tyto podniky hodlají akcionářům navíc vyplatit odhadem 50 miliard dolarů na dividendách. Pokud by provedly odkupy akcií v hodnotě, jakou uvádí Bernstein Research, byla by to téměř dvojnásobná částka proti roku 2014, kdy firmy na odkupy akcií vydaly zhruba 21 miliard USD. Tehdy se barel ropy naposledy prodával za více než 100 dolarů.







Velkorysost k akcionářům si společnosti mohou dovolit proto, že těží z rostoucí poptávky po ropě, která se zotavila po útlumu způsobeném koronavirovou pandemií. Ropa se nyní prodává nejdráže za sedm let, jeden barel stojí přes 90 dolarů.



Banky včetně předpokládají, že barel ropy letos překoná cenu 100 dolarů. Někteří analytici se domnívají, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, způsobí to prudký nárůst cen energií.





"Tento sektor je v nejlepší formě za dlouhou dobu. Otázkou teď je, jak dlouho tento cyklus vydrží," citují FT analytika Biraje Borkhatariu ze společnosti RBC Capital Markets. Podle Borkhatarii chtějí společnosti využít toho, že jejich akciím se za pandemie nedařilo, a proto jsou odkupy levné.



Očekává se, že nejvíce prostředků vloží do odkupu svých akcií . Podle Bernstein Research a investiční banky RBC Capital Markets by to mělo být asi 12 miliard dolarů. už loni odkoupil akcie za 1,4 miliardy dolarů a uvedl, že letos na odkupy vynaloží tři až pět miliard USD.



Odkupy akcií jsou vedle dividend dalším způsobem, jak vracet kapitál akcionářům společnosti. Po odkupu je v oběhu méně akcií, takže na každou akcii pak i připadá vyšší zisk. Cena akcií na trhu se potom zpravidla zvýší.



Hospodářské výsledky společnosti loni byly nejlepší za osm let. a měly nejvyšší zisk od roku 2014.

Zdroj: ČTK, Patria, FT