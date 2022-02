Ropa by se mohla vyšplhat i na 150 dolarů, varuje expert. To, co by ji mohlo zastavit, je teď v nedohlednu

Ceny ropy pádí nahoru a nevypadá to, že by je něco mohlo zastavit. Od prosince do ledna zdražil barel Brentu o zhruba 11 dolarů a o stejnou částku se zvedl jenom od začátku února. Podle analytiků energetických trhů je v tuto chvíli skoro jisté, že překoná 100 dolarů za barel. Stále více prognostiků už má ale na dohled i metu 125 dolarů a ropa by prý mohla jít ještě výše.

„Vzhledem k podinvestovanosti v kapitálovém průzkumu nám dochází fyzická ropa, docházejí nám dodávky,“ tvrdí podle CBVC ředitel JTD Energy Services John Driscoll. „Je zde scénář, ve kterém bychom mohli překonat 120 dolarů, dokonce až 150 dolarů“ za barel.

Barel Brentu překonal tento týden 95 dolarů za barel a dostal se tak nejvýše od léta 2014. Meziročně tím vyrostl už o 63 %. V úterý se ceny ropy i jiných komodit zhroutily, když opadla nervozita z hrozící ruské invaze na Ukrajinu. Dnes se ropa z nejhoršího letošního denního propadu vzpamatovává, což na obou hlavních ukazatelích cen této suroviny, Brentu a WTI, znamená dnes odpoledne nárůst o více než 2 % na barel.

Prémie za rychlé dodání

Podle Driscolla ale ropu nepohání jenom geopolitika. „Trh je v situaci, kterou nazýváme prudká backwardation, což dává prémii veškeré promptní fyzicky dostupné ropě," Poptávka se zotavuje a trh začíná pozorovat nedostatky na straně nabídky, vysvětlil také. Obdobně Carsten Fritsch z upozornil, že prémie, kterou jsou teď obchodníci ochotni platit za ropu dodanou v krátké lhůtě, je značná.

Generální tajemník OPEC Mohammad Barkindo se tento týden ovšem nechal slyšet, že kartel se soustředí na to udržovat trh dobře zásobený, a to i navzdory podinvestovanosti. S vysokými cenami ropy teď podle dnešního sdělení nic nezmůže a řešením jsou výrazně vyšší investice do těžby. Skupina těžařů přitom zatím nijak nenaznačila, že by se chtěla odchýlit od své kvóty zvýšit těžbu ropy o dalších 400.000 barelů denně. Bude tak pokračovat v postupném zvyšování produkce, na jehož podobě se sjednotila loni v červenci. Někteří přední spotřebitelé ropy, například Spojené státy nebo Indie, již dříve skupinu vyzývali, aby zvýšila těžbu mnohem výrazněji.

U mnoha členských států OPEC+ je problém v tom, že nedokážou dodat ani barely, které slíbily. Nemají totiž možnost zvýšit kapacity, protože v minulosti málo investovaly, řekl dnes prezident OPECu Bruno Jean-Richard Itoua. Deset členských států, které podléhají skupinovým těžebním kvótám, dodalo v lednu na trh 23,9 milionu denních barelů, i když společný cíl byl 24,6 milionu, uvedla CNBC. Pod těžebními kvótami zůstali podle S&P Global Platts i nepsaní vůdci této skupiny spolupracujících producentů, totiž Saúdská Arábie a Rusko.

Nedostatečné investice se přitom nevyhnuly ani ropnému sektoru v USA, které do těžební skupiny nepatří, i jiným zemím, které se zotavují v pandemie a vlády tlačí na přechod k obnovitelným zdrojům.

Příznaky ropného runu

Pokračující býčí run na ropu má několik příznaků: do akcií souvisejících s ropou přitékají další peníze a mezinárodní ropné firmy inkasují tučné zisky. Index S&P 500 Energy Sector Index je meziročně vyšší o více než 50 procent.

Driscoll není se svou býčí tezí na cenu ropy jediný. nově předpověděla, že ropa „pravděpodobně přestřelí 125 dolarů“. „Nedostatky na straně nabídky narůstají. Narůstá také uvědomování si napjaté kapacity na trhu,“ napsali její analytici v reportu z minulého týdne.

Jak moc nahoru a co by mohlo zafungovat jako stopka?

Toto v kombinaci s pokračujícím globálním uzdravováním z pandemie znamená, že cenám nestojí skoro nic v cestě ještě více nahoru. Podle analytiků RBC Capital Markets by nárůst mohla zvrátit jediná věc, a to je krach poptávky. Nic jako destrukce poptávky nebo prudký nárůst dodávek se ovšem v dohledné době nerýsuje. Bez toho ale trhy, které nahoru táhne nedostatečnost produktu nebo zásob ropy, dospívají historicky jenom těžko k rozuzlení, uvedli analytici této banky, která vidí ropu letos v létě na 115 dolarech za barel.

Významné těžební země, jako je Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty, dlouho tvrdí, že příliš rychlá transformace a odklon od fosilních paliv nepříznivě ovlivní světovou ekonomiku a zhorší životní podmínky těch nejchudších. Řada zemí, kde je těžba ropy významným odvětvím, totiž spoléhá na příjmy z jejího prodeje.

Neustálý růst cen ropy by nakonec mohl vyvolat hospodářskou recesi, varovali ministři energetik na nedávné konferenci Egyps Petroleum v Káhiře. Na rozšířený kartel OPEC+ apeloval nejnověji i generální ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Skupina podle něj musí těžit víc, aby zaplnila mezeru mezi nabídkou a poptávkou a snížila cenovou volatilitu. Podle IEA dosahuje tato mezera zhruba milion denních barelů.

Zdroje: Bloomberg, CNBC, Patria.cz, ČTK