Víkendář: Proč Damodaran prodal Facebook a jak vnímá příběhy velkých technologických firem

Skupina společností, která bývá nazývána zkratkou FANGAM, tvoří jednak podstatnou část celkové kapitalizace amerického akciového trhu a také je součástí běžného života řady lidí. Na svém blogu to píše odborník na valuace společností a profesor financí Aswath Damodaran. Následně se zaměřuje na to, co se kolem těchto společností nyní děje. Také popisuje, jak je to podle něj s jejich valuační atraktivitou.



Facebook a Google se nachází v centru společenské a politické debaty zaměřené zejména na ochranu soukromí a dat a na související regulaci a omezení. Google přečkal „pár bouří točících se kolem Youtube“ a z celé věci „unikl bez větších šrámů“. čelí kritice ze všech stran. Damodaran ale míní, že ztráta cca půl milionu uživatelů, ke které došlo v posledním čtvrtletí, pramení spíše z toho, že utáhl svou politiku týkající se ochrany dat.



U je pak podle profesora nejvýznamnější zprávou poslední doby jeho přejmenování na Meta. „Tvrdil jsem, že jde o důsledek toho, že management vnímá jméno už jako příliš toxické,“ píše Damodaran, který po tomto kroku akcie prodal. To se nyní zdá být jako moudrý krok, ale on sám píše, že šlo spíš o štěstí než o odraz jeho investičních dovedností.



U Netflixu se podle experta nyní nejedná ani tak o firmu samotnou, jako o její konkurenci. A zejména o Disney, která boduje s Disney Plus, u níž vynaložila v roce 2021 za obsah více než 25 miliard dolarů. Utrácí i , ale ten čelí saturaci amerického a evropského trhu a klesajícím příjmům na uživatele v Asii a Latinské Americe, kde má firma největší růstový potenciál.



Apple a jsou z hlediska standardů celého technologického sektoru „starodávnými firmami“. Povětšinou zůstávají stranou kontroverzí a dokonce dokázal stát se „ochráncem soukromí a dostat se na tu správnou stranu celé debaty o tomto tématu“. Nové modely iPhonů přicházejí na trh bez problémů a obecně mají dobrá hodnocení. Což podle Damodarana představuje pro „obrovskou úlevu, protože žije z příjmů generovaných právě těmito produkty.“



Microsoft pokračuje na dlouhé cestě konsolidace své jádrové činnosti a převádí ji na nový model stojící na předplacených službách. K tomu rozšiřuje své cloudové služby. Minulý měsíc firma oznámila, že za téměř 70 miliard dolarů hotovosti kupuje Blizzard. Damodaran k tomu píše, že většinou není z akvizic moc nadšený a dvojnásob to platí o obchodovaných firmách. V tomhle případě se mu ale zdá, že by koupě mohla dopadnout pro dobře a dodává, že jeho vedení se nezdá být posedlé akvizicemi jako jiné společnosti.



Amazon je podle profesora z celé skupiny nejvíce zvyklý na různé útoky kvůli politickým či společenským důvodům. Objevují se zprávy, že zaměstnanci firmy pracují v nepřípustných podmínkách, řidiči si nemohou odskočit na toaletu, skladníci jsou přepracovaní a podobně. K tomu se objevují otázky ohledně způsobu, jakým soupeří s konkurencí, ale Damodaran dodává, že často o nich hovoří ti, „jejichž jedinou nadějí na to, jak zastavit, je vláda.“



Zdroj: Musings on Markets