Wall Street přerušuje šňůru propadů

Tento týden jsme zaznamenali na zámořských trzích největší zisk od poloviny března. Mohou za to lepší výsledky reportujících společností, posilující spotřeba domácností a také známky toho, že inflace se blíží vrcholu, což zmírňuje obavy z prudkého ekonomického zpomalení. Technologický index Nasdaq dnes přidal 3,3 % a za tento týden tedy zastavil sedmitýdenní šňůru propadů, když od pondělí přidal 6,8 %. Spotřeba se zvýšila o 0,9 %, což je více, než se čekalo. Inflace sice narostla, ale již pomalejším tempem. A právě zpomalování inflace naznačuje, že FED by nemusel zvyšoval sazby tak agresivně.Všechny sektory dnes výrazně narůstaly. Nejvíce se dařilo informačním technologiím a komunikacím (oba sektory přidaly více než 2 %). Naopak spíše kosmetické zisky ve všeobecně pozitivní náladě zaznamenaly sektory spotřebního zboží (+1,1 %) a utility (+1,5 %).Společnost Ulta Beauty, která provozuje řetězec obchodů s kosmetikou dnes po představení silného výhledu přidala 12,5 %. Výsledky překonávající očekávání reportovaly i výrobce softwaru (+10,3 %) a výrobce počítačů Dell Technologies (+12,8 %). Hůře se dařilo retailovým obchodům s oblečením, které hledí do budoucna s lehkými obavami kvůli vysoké inflaci . začínal obchodování až 14 % v záporu, den ale uzavřel s 4,3% ziskem. Outfitters se takový obrat nepodařil a dnes ztratil 6,6 %.