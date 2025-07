Měla by nastat změna ve vedení Applu?

Walter Piecyk z LightShed Partners se domnívá, že by měl zvážit výměnu svého ředitele Tima Cooka. Podle investora jsou problémem firmy „neexistující atraktivní nové produkty a v jeho čele by tak měl stát člověk, který je zaměřen právě na ně, a ne na logistiku“. Diskuse kolem tohoto tématu nyní nabrala na obrátkách, ale existují i opačné názory, než jaký zastává Piecyk.



Investor na Bloombergu připomněl, že řada velkých technologických společností investuje vysoké částky do umělé inteligence, a to samo o sobě podle něj může ohrožovat v případě, že v této oblasti zůstane pozadu. Cook byl přitom podle něj výborným ředitelem v době, kdy byl pro rozhodující iPhone, ale to se nyní mění. Jeho současné problémy také podle experta nevyřeší nějaká významná akvizice, otázkou by v takovém případě byla mimo jiné integrace dat a aplikací Applu se softwarem koupené společnosti.







Pro je nyní „existenciálním rizikem“ například možnost, že ChatGPT bude nabízen v nějaké uživatelsky velmi přívětivé formě. A názory, že „Tim Cook je jediný, který může stát v čele této firmy,“ nejsou podle experta podložené. Jde přitom o vynikající společnost, ale současná situace mění pohled na jeho vedení. „Pokud neuspějí u AI, budou zaostávat ještě více.“ Pak podle Piecyka hrozí, že investoři „to vzdají a dojde ke korekci valuací, které mají nyní prémii k celému trhu.“



Opačný názor má například Jeffrey Sonnenfeld z Yale School of Management, který na CNBC tvrdil, že Cook by měl v čele Applu zůstat. Současný ředitel Applu se podle něj stará o efektivitu provozu, podobně jako řada dalších, a není na tom nic špatného. Pohled na to, jak prudce rostla kapitalizace Applu v posledních letech, jasně ukazuje, co Cook dokázal. Sonnenfeld si nemyslí, že by zaostával v oblasti inovací. Jako problém nevidí ani strategii Applu v oblasti umělé inteligence, srovnal jej s tím, jaké částky na ni vynakládá Meta. Ale zatím ne s velkým úspěchem.







Apple může podle tohoto experta najít partnera, který mu pomůže dělat větší pokroky v oblasti umělé inteligence. A mylný je podle něj názor, že Cook kvůli svému věku nedovede správně uchopit novou technologii. „Mezi inovacemi a věkem není žádný vztah.“ Na CNBC o Applu hovořil i analytik Wedbush Securities Dan Ives. I v této diskusi se probíral názor, podle kterého „potřebuje někoho, kdo se zaměřuje na produkty a ne na provoz.“ Ives se domnívá, že Cook byl výborným ředitelem, ale pokud neuspěje s AI, nebude jeho celkové působení v Applu takto hodnoceno.



Analytik přirovnal současné dění kolem AI k dálnici, kdy firmy jako uhánějí vysokou rychlostí, ale stojí na odpočívadle a užívá si drink. To se podle experta musí změnit a kolem strategie Applu „roste frustrace“.







Craig Moffett z Moffett Nathanson se domnívá, že čas na náhradu Cooka pravděpodobně ještě nenastal, i on poukázal na obrovskou hodnotu, která byla za vedení Cooka v Applu vytvořena. Nyní se ocitl v potížích, protože hledá správnou strategii směrem k AI, ale čelí i makroekonomickým problémům. Graf ukazuje vývoj prodejů iPhonů (meziroční změny):



Zdroj: CNBC



Dominic Rizzo z T. Rowe Price Global Technology na CNBC uvedl, že iPhony jsou nyní tím nejdůležitějším produktem na světě. Ale software související s AI, se kterým zatím přišel, „byl zklamáním na všech úrovních, možná je řešením akvizice.“ Moffett dodal, že podle něj je výbornou firmou. Ale její akcie, kdy v ceně nejsou odraženy některé významné výzvy, je předražená. Používání umělé inteligence totiž vyvolávalo naděje, že lidé budou kupovat nové iPhony schopné s touto technologií pracovat. Podle experta to však nemusí být pravda, a to podkopává tuto investiční tezi.







Zdroj: Bloomberg, CNBC