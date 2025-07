Čínská ekonomika stále drží růst nad 5 procenty a překvapuje odolností proti americkým clům

Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,2 procenta, což představuje mírné zpomalení oproti růstu o 5,4 procenta v prvním čtvrtletí. Uvedl to dnes podle tiskových agentur čínský statistický úřad. Růst hrubého domácího produktu (HDP) ve druhém čtvrtletí podle agentury Reuters mírně předčil očekávání analytiků a ukázal odolnost čínské ekonomiky vůči americkým clům.



Analytici očekávali, že HDP vzroste meziročně o 5,1 procenta. Hospodářský růst v druhém čtvrtletí zůstal v souladu s prognózami především zásluhou silného vývozu, ale mírně zpomalil uprostřed pokračujícího napětí v obchodních vztazích s Washingtonem a slabé domácí spotřeby, poznamenala agentura AFP.



Druhá největší ekonomika světa se dosud vyhnula prudkému zpomalení, částečně díky politické podpoře a křehkému obchodnímu příměří s USA, ale trhy se připravují na slabší růst ve druhé polovině roku pod tlakem zpomalujícího exportu, nízké spotřebitelské důvěry a přetrvávajícího poklesu na trhu s nemovitostmi, dodal Reuters. Analytici tak varují, že slabá domácí poptávka a rostoucí rizika globálního obchodu zvýší tlak na Peking, aby zavedl další stimuly.



"Čína dosáhla ve druhém čtvrtletí růstu nad oficiálním cílem pět procent částečně díky předzásobení vývozem," uvedl hlavní ekonom Pinpoint Asset Management Č'-wej Čang. "Růst na cílovou hodnotou v prvním a druhém čtvrtletí dává vládě prostor pro tolerování určitého zpomalení ve druhé polovině roku," dodal.



Čína si jako cíl stanovila dosáhnout za celý rok růstu ve výši okolo pěti procent, což však mnozí analytici považují za ambiciózní vzhledem k zakořeněné deflaci, tedy poklesu spotřebitelských cen, a slabé domácí poptávce. Někteří pozorovatelé a analytici tvrdí, že samotné stimuly nemusí stačit k řešení zakořeněných deflačních tlaků, protože výrobní ceny v červnu klesaly nejrychlejším tempem za téměř dva roky. Ekonom firmy Capital Economics C'-čchun Chuang uvedl, že údaje o HDP pravděpodobně stále přeceňují sílu růstu. A vzhledem k tomu, že vývoz bude zpomalovat a fiskální podpora slábnout, růst ve druhé polovině roku zřejmě dále zpomalí.



HDP mezi dubnem až červnem vzrostl ve srovnání s předchozím kvartálem o 1,1 procenta. V předchozím čtvrtletí se zvýšil o 1,2 procenta a analytici čekali zpomalení až na 0,9 procenta.



Investoři nyní budou pozorně sledovat, zda se na nadcházejícím zasedání politbyra, tedy vrcholného orgánu vedení Komunistické strany Číny, které se má konat koncem července, objeví náznaky nových stimulů. Na zasedání by měla být pravděpodobně určena podoba hospodářské politiky po zbytek roku. Peking doposud kromě uvolnění měnové politiky zvýšil výdaje na infrastrukturu a dotace spotřebitelů. V květnu centrální banka rámci širšího úsilí o zmírnění dopadů rozsáhlých cel amerického prezidenta Donalda Trumpa na ekonomiku snížila úrokové sazby a poskytla další likviditu. Někteří analytici se domnívají, že vláda by mohla zvýšit deficitní výdaje, pokud růst prudce zpomalí.



Čínská ekonomika v prvním pololetí letošního roku vzrostla meziročně o 5,3 procenta, napsala agentura AP.



Nejnovější průzkum agentury Reuters předpokládá, že ve třetím čtvrtletí ekonomický růst dále zpomalí na 4,5 procenta a ve čtvrtém čtvrtletí na čtyři procenta. Za celý rok 2025 se HDP má zvýšit o 4,6 procenta, tedy méně než je oficiální cíl. Zpomalí tak z loňských pěti procent. V roce 2026 má ekonomika vzrůst jen o 4,2 procenta.



Tlak na spotřebitele ukázaly i další samostatné statistické údaje. Průmyslová výroba v červnu vzrostla meziročně o 6,8 procenta, nejrychleji od března. Růst maloobchodních tržeb ale zpomalil na 4,8 procenta z květnových 6,4 procenta a byl nejnižší od ledna až února.