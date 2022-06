Už jsme dosáhli dna na akciích? Stratégové JPMorgan již vidí býčí signály

Obavy z jestřábích centrálních bank a možná recese letos vyvolaly na amerických akciových trzích pokles. Akciové trhy ale podle stratégů už vysílají býčí signál uprostřed náznaků, že inflační volatilita vrcholí. Jiní stratégové však tolik optimističtí nejsou a očekávají spíše další pokles.



"Jsou tu určité náznaky, že inflační volatilita by už mohla vrcholit, což by bylo v souladu s tím, že se trhy již dívají za tento vrchol," komentoval současnou tržní situaci šéf stratégů Nikolaos Panigirtzoglou. Ve druhém kvartálu to podle něj implikuje reálnou hodnotu pro S&P 500 ve výši 4 400 indexových bodů, což je oproti současným úrovním nárůst o asi 7 %. V nepříznivém scénáři, podle kterého začnou trhy zohledňovat nárůst inflační volatility, ale naopak klesne reálná hodnota až na 3 350 bodů, uvedl stratég.



Panigirtzogloův komentář přichází jen několik týdnů poté, co S&P 500 flirtoval s medvědím trhem, když se Fed vydal na cestu agresivního zvyšování sazeb, což uprostřed rostoucí inflace přidává obavy z recese. Přestože se akcie od té doby snažily o zotavení, skok na výnosech dluhopisů nad klíčovou 3% úroveň drží poptávku po riziku v útlumu.





Obecně jsou stratégové jsou ale rozděleni v názorech na to, zda propad akcií už našel své dno. Michael Wilson z předpovídá, že se americký benchmark bude od poloviny do konce srpna obchodovat blízko 3 400 indexových bodů, což znamená další pokles o 17 %.



V pondělí stratégové , včetně Mislava Matejky, zopakovali svůj býčí názor na akcie a uvedli, že „fundamentální poměr rizika a odměny se pro akcie pravděpodobně zlepší s příchodem druhé poloviny roku“.