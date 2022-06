Trh nečasujeme, držíme se již desetiletí starých investičních principů, říká předseda Oaktree

S krátkou přestávkou na počátku pandemie byly trhy v býčím klimatu od finanční krize roku 2009. Platilo to ještě před pár měsíci, pak přišla korekce a postoje investorů jsou nyní celkově vyrovnanější. Tak vidí vývoj na trzích Howard Marks z Oaktree Capital, podle něhož je pro hodnotového investora těžké hledat příležitosti na trhu, kde vládne euforie, hamižnost a vysoká tolerance k riziku.



Marks je tak podle svých slov nyní „spokojenější, než byl před šesti měsíci. Otázkou je, zda bude spokojenější i za šest měsíců.“ Jeho současné rozpoložení pramení právě z toho, že na trhu již nevládne velký optimismus až euforie. Proběhla korekce, tudíž se z pohledu hodnotového investora zlepšilo celkové prostředí.







Investor zmínil, že základní investiční principy, kterých se drží jeho společnost, nastavil v roce 1995 a „od té doby se na nich nezměnilo ani slovo“. Jeden z těchto principů přitom říká, že společnost se nebude snažit časovat trh. Na jednu stranu to znamená, že Marks podle svých slov nikdy neprodává, aby zvýšil zásobu hotovosti v očekávání poklesu trhu. A stejně tak neuvažuje o tom, že by akcie mohly být za půl roku ještě levnější než nyní.



„Pokud je to levné nyní, kupujeme. A jestliže to pak bude ještě levnější, budeme kupovat víc. Je to lepší než uvažování o tom, kde bude trh za šest měsíců,“ pokračoval investor. Následně zmínil, že jeho společnost je poměrně aktivní na trhu s dluhopisy s vysokými výnosy. Není to přitom tak dávno, co se zde výnosy pohybovaly mezi 2 – 3 %, nyní se ale situace změnila. Obecně to přitom platí více o cenných papírech, protože pokles cen znamená vyšší očekávané zisky v budoucnu.



Vysoké nominální výnosy ale ještě v současném prostředí vyšší inflace nemusí znamenat vyšší výnosy reálné. Marks k tomu uvedl, že inflace může být výzvou, podle některých názorů ale inflační tlaky v následujících měsících částečně pominou a to by samo o sobě mělo přinést vyšší reálné výnosy. K makroekonomickým projekcím pak řekl, že „jsou důležité, problém s nimi je v tom, že se jen zřídka trefí.“ Přesněji řečeno, nedá se spoléhat na to, že nějaký ekonom či analytik bude schopen soustavně předpovídat, co se v ekonomice bude dít.



Zdroj: Bloomberg