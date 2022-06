Připravte se na letní korekce, pokud akcie dosáhnou 'nebezpečné zóny', varuje stratég

Podle Jonathana Krinskyho, tržního technického stratéga u společnosti BTIG, míří americké akcie do nové „nebezpečné zóny“, která odpovídá zhruba 50dennímu klouzavému průměru na indexu S&P 500, což je v současnosti na úrovni okolo 4 275 bodů. Krinsky ale věří, že akcie narazí na rezistenci o něco dříve, okolo 4 250 bodů, což je horní konec pásma „letního poklesu“, který podle něj přijde.



Dosažení 50denního klouzavého průměru by bylo samo o sobě velkým výkonem a jen to by představovalo zhruba 12% zotavení z minim během medvědího trhu. To představuje u indexu S&P 500 úroveň těsně nad 3 800 body, od kterých se začátkem tohoto měsíce odrazil, a Dow Jones dosáhl dna nad 30 600 body.

Proticyklická rally



Zajímavé je, že Krinsky poukázal na našponované pozice v nejvýkonnějších akciových sektorech, jako je energetika, a tvrdil, že „strategie nakupování vítězů a prodávání poražených se odehrává na nejextrémnější úrovni za více než 13 let“. Z tohoto důvodu Krinsky očekává, že krátkodobým katalyzátorem pro oživení akcií bude rychlá vlna proticyklické reverze, při které trhy vytlačí výše technologické akcie, což je dynamika, která se projevila již během minulého týdne.

A co „VIX“?



Během letního poklesu se podle Krinskyho americké akcie nakonec s blížícím se poklesem posunou níže do nových hloubek. A to nás přivádí k indexu volatility CBOE – jinak známému jako „VIX“. Podle Krinskyho se klienti mnohokrát ptali, proč se VIX nedokázal udržet nad 35 body navzdory téměř 20% výprodeji na indexu S&P 500 počítaném od maxima k minimu. Krinsky tvrdí, že přesun na 40 nebo více bodů by na VIX stále mohl přijít. Ale nemusí to být dříve než v létě nebo na podzim. „V letech 2000 a 2008 musel slabý trh trvat téměř rok spolu s ‚šokem z události‘, jakým bylo 11. září nebo Lehman, aby se dostal nad 40,“ doplnil Krinsky.

