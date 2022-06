V tuhle chvíli tak maximálně koala

Podle nějakých definic se americký trh možná dostal k medvědovi. S ohledem na valuace a očekávané zisky je to pak ale spíše taková koala, než brtník (viz i včerejší článek). Dnes více o těch ziscích.



Připomeňme si nejdříve včerejší graf, který popisuje ziskové marže očekávané pro pár následujících čtvrtletí. Celkově vidíme, že během deseti let marže trendově rostly a podle analytiků by tento trend měl v následujících měsících pokračovat:





Na zisky se podobně jako na celou ekonomiku dá hledět ze strukturálního a z cyklického úhlu. Na strukturální straně můžeme uvažovat o potenciálu celé ekonomiky (dlouhodobém trendovém růstu celkových příjmů) a poměru zisků obchodovaných firem na celkových příjmech. Před časem jsem tu poukazoval na analýzy, podle kterých by se potenciál US ekonomiky měl pohybovat cca kolem 2 %. Pokud by inflace klesla někam mezi 2 – 3 %, nominální růst amerického hospodářství by dosahoval 4 – 5 %.



Pokud by se neměnil poměr zisků na produktu, to samé by platilo o růstu zisků celého korporátního sektoru. Podíl zisků ale dlouhodobě trendově rostl, přičítat to lze globalizaci, klesající vyjednávající síle zaměstnanců, rostoucí tržní síle firem, automatizaci... Nyní jde o to, zda u onoho poměru dojde k obratu k průměru, či naopak trend bude pokračovat (pokud by například sílila automatizace). U obchodovaných firem pak hraje roli i struktura trhu, zejména vychýlení směrem k technologiím.



Při valuaci akcií a u dlouhodobých investic by podobné úvahy měly hrát nemalou roli. Trh ale možná povětšinou klade důraz na to, jaký je výhled cyklický – pár čtvrtletí dopředu. Usuzuji na to třeba z toho, že jsem slyšel nespočet diskusí o výhledu pro zisky v dalším čtvrtletí, ale ani jednu o tom, jak se mění potenciál ekonomiky a co by to mohlo znamenat pro dlouhodobou ziskovost.



Následující graf ukazuje vývoj zisků obchodovaných firem (meziroční změna) a porovnává jej se sentimentem ve vedení firem. Pointa je jednoduchá – sentiment míří znatelně dolů. To samé platí o růstu zisků, což ale nepřekvapí už s ohledem na to, jak rychlé bylo tempo jejich růstu pro propadu 2020. Celkově to přitom s korelací v grafu a tudíž predikční silou onoho sentimentu není zase tak velká sláva a první graf nějaký růst ziskovosti implikuje. Pokud se analytici výrazně nemýlí, světlá křivka se udrží nad nulou.





Na závěr krátce k valuacím. Poslední graf ukazuje PE ve chvíli, kdy se akcie nacházely u medvědího dna. Současné PE indexu SPX je něco pod šestnácti. Dna medvědích trhů tedy byla na valuační rovině po naprostou většinu času znatelně tvrdší, než to, co se děje nyní.





