Obchodované společnosti v příliš drahé akcie nevěří?

24.10.2025 17:17
Autor: Jiří Soustružník

Pokud nějaká firma skupuje na akciovém trhu své akcie za cenu, která je pod jejich hodnotou, prospívá to jejím akcionářům. A naopak. Pokud by se firmy řídily hlavně tímto pravidlem a nyní na trhu byla (podle nich) bublina, měli bychom vidět prudce klesající objem odkupů. Společnosti by totiž nechtěli kupovat své akcie za ceny, které jsou výrazně nad jejich hodnotou. K čemu reálně dochází?

Odpověď na uvedenou otázku ukazuje následující graf. Ani zdaleka nedochází k tomu, o čem jsem psal - odkupy naopak míří směrem k rekordům (jde o ty ohlášené). Firmy se tedy nedomnívají, že by současné ceny akcií byly znatelně nad jejich hodnotami. Nebo se o něco takového moc nezajímají a odkupy jsou taženy něčím úplně jiným. Ještě pro perspektivu k číslům v grafu – index SPX 500 byl na konci roku 2013 nad 1800 body, nyní je nad 6700 body.

Obchodované společnosti v příliš drahé akcie nevěří?
Zdroj: X

Teorií o tom, co je vlastně hlavním tahounem odkupů, je celá řada. Od té výše zmíněné třeba po snahu udržet dividendy relativně stabilní a zbytek „vracení hotovosti“ provádět přes něco flexibilnějšího a případně daňově výhodnějšího. Graf každopádně ukazuje, že poptávka po akciích ze strany samotných firem bude i nadále výrazně přispívat k celkové „likviditě“ na trzích. Mimochodem vybavuje se mi v této souvislosti jedna studie z doby po finanční krizi. Tedy z doby, kdy probíhalo silné kvantitativní uvolňování. A tato studie porovnávala jeho odhadovaný vliv na americký akciový trh s vlivem odkupů. Ty z toho vyšly jako významnější faktor než tehdejší QE.

U téma likvidity ještě zůstaneme druhým obrázkem. V něm TS Lombard ukazuje „dvanáctitýdenní změny ve čtyřtýdenním plovoucím průměru“ u dvou proměnných – indexu SPX 500 a indexu likvidity (který tu je posunut tak, aby sloužil jako vedoucí indikátor).

Obchodované společnosti v příliš drahé akcie nevěří?
Zdroj: X

V takto konstruovaném grafu se tedy zdá, že ona likvidita má tendenci tahat za sebou vývoj na amerických akciových trzích. TS Lombard to asi nyní ukazuje zejména proto, že černá křivka na svém konci docela výrazně klesá, což „naznačuje na slabší akciový trh“. Ukazuji to tu ale spíše jako zajímavost už proto, že není jasné, co onen index likvidity vlastně odráží. A ve spojitosti s oněmi odkupy, respektive onou studií, na jejíž název už si nevzpomínám. Likvidita podle onoho indexu může působit jako brzda, ale odkupy podle prvního grafu táhnou opačným směrem (pochybuji, že by byly zahrnuty do indexu v grafu druhém).

A na závěr ještě malá elaborace toho, co bylo řečeno v úvodu – pokud jsou nyní ceny akcií pod jejich hodnotami, firmy svým „zůstávajícím“ akcionářům prospívají tím, že kupují své akcie na trhu. Probíhal by v podstatě transfer hodnoty od akcionářů „odcházejících“ k těm zůstávajícím. Opačný transfer by probíhal v případě, že by nyní ceny byly nad hodnotami akcií. Pak by ti zůstávající dotovali odcházející. V dobách ne tak extrémních valuací to nemusí být zase tak velké téma, jak to je nyní poznáme teprve podle toho, jak to bude dál. Podle toho, jak se bude dál vyvíjet situace na trhu, v hospodaření firem, v přínosech AI…

 

Váš názor
  • Přidat názor
    Dolarový dluh v r. 2013
    24.10.2025 17:48

    Dolarový dluh v r. 2013 byl 17 bil. dolarů o 20 bil. dolarů méně než dnes a to v USA, má to nějaké souvislosti a není to stejné jako v r. 1929? úvěry a kostlivci, do lidí se všude lijí peníze a oni investují, akcie jako každý rok rostou někdy v období k. listopadu až k. února, letos je to buď jinak, nebo ještě přijde do vánoc houpačka, kde se všechny ty peníze berou, ze světově přeplácené střední třídy, vždyť jenom u nás je schodek rozpočtu jako rozpočet na školství, dále nechápu jak věci, které lidi připraví o pracovní místa mohou táhnout burzu, to je jako v RUR, pokud by nebobtnaly dluhy, jak by mohli růst akcie? četl jsem, že FED drží 18.8 bil. dluhopisů amerického dluhu, atd., osobně dávám na pocit a intuici, beru to tak, že dluhy nemají limity a budou jako po napoleonských válkách na 150-200 let
    rob
