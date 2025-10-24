Obchodované společnosti v příliš drahé akcie nevěří?

Dolarový dluh v r. 2013 byl 17 bil. dolarů o 20 bil. dolarů méně než dnes a to v USA, má to nějaké souvislosti a není to stejné jako v r. 1929? úvěry a kostlivci, do lidí se všude lijí peníze a oni investují, akcie jako každý rok rostou někdy v období k. listopadu až k. února, letos je to buď jinak, nebo ještě přijde do vánoc houpačka, kde se všechny ty peníze berou, ze světově přeplácené střední třídy, vždyť jenom u nás je schodek rozpočtu jako rozpočet na školství, dále nechápu jak věci, které lidi připraví o pracovní místa mohou táhnout burzu, to je jako v RUR, pokud by nebobtnaly dluhy, jak by mohli růst akcie? četl jsem, že FED drží 18.8 bil. dluhopisů amerického dluhu, atd., osobně dávám na pocit a intuici, beru to tak, že dluhy nemají limity a budou jako po napoleonských válkách na 150-200 let
rob