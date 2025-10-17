Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Perly týdne: Hranice mezi AI boomem a bublinou

Perly týdne: Hranice mezi AI boomem a bublinou

17.10.2025 12:13
Autor: Redakce, Patria.cz

Řada investičních diskusí se nyní točí kolem otázky, zda se na americkém akciovém trhu, a zejména na technologických titulech souvisejících s umělou inteligencí, nafukuje bublina. Podíváme se, co k tomuto tématu říká Jared Bernstein ze Stanford Institute for Economic Policy Research a Howard Marks z Oaktree Capital s Patem Gelsingerem z investiční společnosti Playground Global, který také na CNBC hovořil o situaci v Intelu.

Zájem ze zahraničí: Podle následujícího grafu od Goldman Sachs drží zahraniční investoři rekordní podíl na akciích na americkém trhu. Ten nyní dosahuje 18 %:
1
Zdroj: X

Valuace vysoko, ale ne iracionální: Howard Marks z Oaktree Capital na CNBC uvedl, že na trhu je znát nadšení a valuace se nachází vysoko, podle něj ovšem ne iracionálně vysoko, tudíž nelze hovořit o velké pravděpodobnosti korekce akciového trhu. „To, že akcie jsou drahé, není to samé, jako když řekneme, že zítra půjdou dolů.“ K tomu investor dodal, že už během internetové bubliny psal o tom, že „o žádné ceně se nedá říci, že je příliš vysoká, hlavním rysem bubliny jsou psychologické excesy.“ Ty nyní na trhu ale nevidí. Podle investora se obecně věří, že „AI změní svět“. Stále je to ale jen názor.

Na dotaz, jestli má v současném prostředí smysl hodnotové investování, Marks odpověděl, že hodnotové investování s velkým H je investiční sekta. Jde o skupinu lidí, kteří se pevně drží řady pravidel ve stylu: „Tohle děláme, tohle neděláme.“ Investice ale podle experta naopak vyžadují otevřenost a popsaný způsob „není pravděpodobně tím nejlepším“. Pak je tu ale hodnotové investování „s malým h“, které jednoduše spočívá v následujícím: Snažíte se odhadnout, jakou hodnotu nějaké aktivum má a podle toho se řídíte.

U firem zaměřujících se na umělou inteligenci je ale podle investora nyní těžké nějak vtěsnat jejich hodnotu diskontováním očekávaného toku hotovosti do jednoho čísla. A snažit se koupit akcie za cenu nižší, než je tento odhad hodnoty. Platí to zejména o mladších společnostech, které jsou na počátku svého životního cyklu. Postupovat tímto způsobem je naopak vhodné u starších firem, které vykazují stabilnější výsledky. Marks tak podle svých slov celkově používá více metod.

Marks řekl, že poměry cen akcií k ziskům nyní leží výrazně výš než historické průměry. Pravdou je ale i to, že „společnosti v indexu S&P 500 jsou momentálně lepší“. Platí to o jejich finanční síle, produktech, tržní pozici a růstovém potenciálu. Lepší firmy si pak zaslouží vyšší valuační násobky.

Určitě bublina? Pat Gelsinger z investiční společnosti Playground Global dříve působil jako ředitel Intelu a na CNBC řekl, že „se samozřejmě nacházíme v AI bublině“. Většina rozhovoru se ale zaměřovala na Intel včetně dotazu týkajícího se vládního podílu v Intelu. Podle něj je věc jednoduchá – pokud vládní podíl zvýší využití výrobních kapacit této společnosti, je to dobrý krok, a naopak. To samé podle experta platí obecně o různých snahách americké vlády o přesunu výroby zpět do USA.

Na CNBC poukázali na to, že akcie Intelu krátkodobě stoupají, ale za posledních pět let jsou stále v záporu. Podle Gelsingera k tomu přispělo to, že ve vedení firmy nebyli lidé, kteří by rozuměli novým technologiím a sledovali jejich vývoj. To se promítlo do toho, že Intel určitým způsobem zaspal jejich nástup. Nedokázal tak včas budovat nové výrobní kapacity, které by odpovídaly technologickému pokroku. Podle experta k tomu docházelo již dlouho před začátkem období umělé inteligence.

Nyní Gelsinger podle svých slov Intelu přeje jen to nejlepší, pro celé Spojené státy je podle něj důležité mít technologicky vyspělé firmy a výrobce čipů s fungujícími výrobními řetězci. Následně se diskuse stočila k tomu, zda probíhá AI boom, nebo už je situace v bublině. Podle experta jednoznačně vznikla bublina, ale nehovořil detailněji o tom, co za bublinu vlastně považuje. Pouze uvedl, že podle něj bude trvat ještě řadu let, protože přichází velké změny v řadě odvětví a firem.

Gelsinger hovořil i o tom, že budou vyvinuty nové technologie a uvedl konkrétní příklad efektivnějších datových center. Ty budou podle něj při stejném výkonu podporované umělé inteligence potřebovat mnohem nižší množství spotřebované energie. Přichází také období, kdy budou společnosti jasně vidět přínosy umělé inteligence.

Akcie a efekt bohatství: Jared Bernstein ze Stanford Institute for Economic Policy Research na CNBC řekl, že bublinu lze určit s jistotou až ve chvíli, když už je pozdě. Nyní na ni ale ukazuje prudký růst cen a expert vidí řadu podobností s internetovou bublinou. K tomu se domnívá, že kdyby AI bublina splaskla, mohlo by to přinést znatelnou změnu v chování domácností kvůli takzvanému efektu bohatství. Tedy kvůli tomu, že domácnostem by se snížilo bohatství, které drží v akciích.

Ekonom následně hovořil o tom, že obavy by nemusely budit ani tak investice technologických firem do umělé inteligence, jako to, jak moc jsou běžní lidé zainvestovaní na akciovém trhu, a tudíž jak moc jsou vystaveni případnému prasknutí bubliny. K uvedenému efektu bohatství dodal, že by byl skutečně velký a zhruba se přitom odhaduje, že z každého dolaru zisků na akciovém trhu domácnosti utratí 3 centy. Po prasknutí internetové bubliny byl přitom podle ekonoma tento jev poměrně omezený, nyní by se projevil výrazně více.

Výrazným rysem bubliny je „míra spekulací, která jde daleko za hranici těch běžných.“ K tomu podle Bernsteina nyní dochází a patrné je to i z toho, jak moc se investuje do AI a jak málo zisků tato technologie generuje.

 

Čtěte více:

Klesají obavy z bubliny na amerických akciích?
13.10.2025 6:49
Klesají obavy z bubliny na amerických akciích?
Bublinu jde určit až ze zpětného pohledu, tedy když praskne. Už nyní j...
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
09.10.2025 16:11
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
Růst akcií AMD, rekordní zlato i otázka, zda už vzniká bublina kolem...
Bublina na trhu být nemůže…
10.10.2025 17:10
Bublina na trhu být nemůže…
Ekonom Scott Sumner podle svých mnohokrát opakovaných slov nevěří v bu...
Jsou společnosti nyní „lepší“ než během internetové bubliny?
15.10.2025 15:17
Jsou společnosti nyní „lepší“ než během internetové bubliny?
V rámci diskusí o tom, zda je nyní na trhu bublina, či nikoliv, můžeme...
Existují ziskové bubliny?
16.10.2025 17:46
Existují ziskové bubliny?
Když ceny akcií rostou díky vyšším ziskům obchodovaných firem, má tako...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.10.2025
16:33Státní dluh na novém rekordu, vzrostl na 3,518 bilionu Kč
16:00VIG kupuje německou pojišťovnu Nürnberger za 1,38 miliardy eur
15:20Ozempic za 150 dolarů místo tisíce? Trumpova slova rozkolísala farmaceutický trh
13:49Evropský obranný sektor zaznamenal nejhorší týden od roku 2020
13:38Inflace v EU vzrostla na 2,6 procenta, v Česku naopak klesla a je šestá nejnižší
12:13Perly týdne: Hranice mezi AI boomem a bublinou
11:34Akcie dostávají ránu z nečekané strany, peníze míří do dluhopisů a zlata  
10:46Spolupráce velkých technologických firem – tentokrát jinak než v devadesátých letech?
9:16Rozbřesk: Trable regionálních amerických bank jsou zpět a výnosy dluhopisů kolabují
9:13Když se objeví jeden šváb... Zions a Western Alliance hlásí úvěrový podvod, banky padají
8:44Další regionální banky USA čelí úvěrovým ztrátám, napětí Čína-USA se zostřuje a ceny zlata lámou nové rekody  
5:54Evropa zaostává za USA už 15 let. Teď se to už zlomí, věří Deutsche Bank
16.10.2025
22:00Zámořské trhy lehce poklesly  
17:46Existují ziskové bubliny?
16:18Investice Alibaby do AI už přinášejí zisky. Nasazuje ji velkém a sází na růst během Singles Day
15:36United Airlines (+72 % od dubna) vykázala vyšší než očekávaný zisk, ale slabší tržby  
14:28MercadoLibre: Nastal čas k dokupu?  
13:48UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení o výplatách úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů
12:55Ningi Research: CCC uměle nafukuje zisky, obrat je účetní iluze
11:59RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Comerica Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
Huntington Bancshares Inc/OH (09/25 Q3, Bef-mkt)
7:20Volvo AB (09/25 Q3)
11:00EMU - CPI, y/y
12:30Fifth Third Bancorp (09/25 Q3)
13:00American Express Co (09/25 Q3)
13:30Ally Financial Inc (09/25 Q3)
13:30State Street Corp (09/25 Q3)
14:30USA - Počet stavebních povolení
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět