ECB na mimořádném zasedání rozhodla, že urychlí práce na mechanismu, který zmírní rozdíly ve výnosech dluhopisů

Nesmíte přehlížet skutečnost, že od roku 2008 stíhá svět jedna pohroma za druhou. :-) To pak není divu, že (nejen) Itálie nebyla schopna za ty roky udělat nic, co by dluh snížilo. Jak říkám, vysvětlení je jednoduché. Celé ty roky bylo možné dluhy pouze zvyšovat, jinak by to dopadlo úplnou katastrofou. Roky, kdy bude klid na prosperitu a snižování dluhu možná teprve přijdou. Tedy snad. Zatím to moc nevypadá. A "trhy", resp. panikáři přijdou vždy naprosto nevhodně v takové krizi a bodnou státy do zad výprodejem státních dluhopisů. Ještě, že ty centrální banky máme. :-) Bez nich bychom byli dávno v (_._) :-)

Richard Fuld